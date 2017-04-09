Владимир ШАРАН: «Благодарен ребятам за самоотдачу»

Наставник «Александрии» поделился мнением от игры своей команды против «Зари»:
- Была боевая встреча. Мы настраивались на такой матч. Игра была до забитого мяча. Кто бы забил, тот бы и победил. Благодарен ребятам за самоотдачу. После двух поражений психологическое состояние было непростым. Очень много пропускали. То, что сегодня не пропустили, добавит команде уверенности перед предстоящими встречами.
Много у нас травмированных. Чорний, Запорожан, Цуриков, Кулиш… Они не смогли нам помочь. Плюс Гитченко получил травму во время матча. Он основной игрок защитной линии. После его замены отдали инициативу сопернику. Самое главное то, что сегодня мы не пропустили.
Источник — ФК Заря
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