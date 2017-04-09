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24-й тур
Александрия
0:0
Заря
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВЕРНИДУБ: «Было понятно, что будет сложно»

«Александрия» - «Заря» - 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 09.04.2017 19:21
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zarya-lugansk.com
© zarya-lugansk.com

- Хочу для начала поздравить всех с большим праздником и с наступающим праздником Пасхи. Самое важное – здоровье, мира, тепла. Это то, что необходимо нам и нашей стране.

Что касается футбола, то игра была не такой интересной, какой могла быть. Обе команды продолжают сражаться за места, которые дадут возможность играть в еврокубках. Было понятно, что будет сложно. «Александрия» показывает неплохой футбол. Да, у них есть ряд травмированных, как собственно, и у нас. В целом, игра была равной. Будем двигаться дальше. Хотелось бы большего. Лично я и моя команда – потеряли два очка, а не приобрели одно.

- Если не ошибаюсь, то в этом году «Заря» впервые не забила. Это недоработка ваших игроков или виной всему хорошая оборона «Александрии»?
- Это заслуга соперника. Они строго сыграли в обороне. Но и была недоработка наших нападающих. Бонавентуре и Паулиньо не показали той игры, которую продемонстрировали в матче с «Шахтером». Сегодня они выглядели блекло. Было мало движения, мало остроты с их стороны. Открывались неправильно, хотя на этой неделе мы показывали им, куда надо открываться и что делать.

Через четыре дня нас ждет ответственный матч в Запорожье против «Динамо». Будем готовиться, выходить и сражаться. Ну а в конце посмотрим, кто какое место займет. Все спрашивают у меня – серебро, бронза? Давайте закончим сезон. Цыплят по осени считают. Конечно, хочется находиться как можно выше.

Источник — ФК Заря

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