Владислав КОЧЕРГИН: «Мы не обращаем внимание на снятие очков»

Полузащитник «Днепра» Владислав Кочергин прокомментировал выездную ничью против львовских «Карпат»:

- Боевая ничья получилась. У нас было очень много моментов, наверное, на несколько матчей хватило бы. Пропустили нелепые голы, мне кажется, должны были выигрывать.

- За счет чего удалось хорошо начать второй тайм и буквально перевернуть ситуацию в свою пользу?

- Тренера подбодрили нас, сказали, что мы можем и должны забивать. Вот мы прибавили и забили.

- Снятие очков с «Днепра» перед самым матчем позволило «Карпатам» иметь отрыв 6 очков. Понимали, что в случае поражения, расстояние уже стало бы довольно большим?

- Мы не обращаем внимание на снятие очков. Это не наше дело. Мы играем в футбол, поэтому нас это не тревожит. Наше дело - показать себя и прогрессировать как команда.

- На мотивации это не отражается?

- Наша мотивация - стать хорошими футболистами.

- Победа над «Звездой» в прошлом туре морально помогла команде после серии ничьих?

- Конечно, уже радует, что не проигрываем. Та победа показала нам, что мы можем побеждать. И в этом матче должны были выигрывать. Но, ничего страшного, думаю, дальше будет больше побед.

- Перед глазами не стоит тот момент, когда ты на последней минуте из выгодной позиции мог решать исход поединка?

- Да, стоит! Мог решать судьбу матча, но не подфартило. Хорошо выбежали, жаль, что не получилось забить.

Александр НАГОЛЮК