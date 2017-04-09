Иван ЛОБАЙ: «Надо забывать эту игру и двигаться дальше»

Защитник «Карпат» Иван Лобай прокомментировал голевую ничью против «Днепра» (2-2):



- Результатом, конечно, недовольны. Играли на победу. Где-то расслабились во втором тайме, не разобрались с игроками и пропустили очень быстро два гола.

- Какой была установка на игру? У «Днепра» не было Ротаня и Кравченко, пытались продавить их опорную зону?

- Была установка больше идти в атаку, лучше контролировать мяч, стараться создавать моменты. Но у нас не все получалось сегодня.



- Концовка матча получилась жаркой. Как считаешь, кто был ближе к победе?

- Могли как забить, так и пропустить. Так что, ничья, наверно, справедливый исход. Ничего, двигаемся дальше. Впереди тяжелый выезд в Полтаву. Надо забывать эту игру и двигаться вперед.

- Вы не побеждали «Днепр» дома уже 7 лет... Хотели прервать эту серию?

- Да, конечно, всегда приятно прерывать подобные серии, но, к сожалению, не получилось.

Александр НАГОЛЮК