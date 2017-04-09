Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван ЛОБАЙ: «Надо забывать эту игру и двигаться дальше»

Защитник «Карпат» – о ничейном результате матча с «Днепром»

  • 09.04.2017 19:05
  • 151 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Иван Лобай
© ФК Карпаты. Иван Лобай

Защитник «Карпат» Иван Лобай прокомментировал голевую ничью против «Днепра» (2-2):

- Результатом, конечно, недовольны. Играли на победу. Где-то расслабились во втором тайме, не разобрались с игроками и пропустили очень быстро два гола.

- Какой была установка на игру? У «Днепра» не было Ротаня и Кравченко, пытались продавить их опорную зону?
- Была установка больше идти в атаку, лучше контролировать мяч, стараться создавать моменты. Но у нас не все получалось сегодня.

- Концовка матча получилась жаркой. Как считаешь, кто был ближе к победе?
- Могли как забить, так и пропустить. Так что, ничья, наверно, справедливый исход. Ничего, двигаемся дальше. Впереди тяжелый выезд в Полтаву. Надо забывать эту игру и двигаться вперед.

- Вы не побеждали «Днепр» дома уже 7 лет... Хотели прервать эту серию?
- Да, конечно, всегда приятно прерывать подобные серии, но, к сожалению, не получилось.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.