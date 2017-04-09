Игорь ХУДОБЯК: «Довольны результатом, но Днепр играл лучше»

Капитан львовских «Карпат» Игорь Худобяк прокомментировал боевую ничью в матче с «Днепром»(2-2):
- Очень сложная игра для нас, мало что получалось сегодня. «Днепр» здорово играл, я думаю, у них большое будущее. Нам сегодня повезло, что мы взяли хотя бы одно очко.
- Что случилось с командой в начале второго тайма?
- Ничего не случилось. Первый тайм мы тоже выглядели не очень уверенно. «Днепр» играл лучше.
- Замена в начале второго тайма опорника Филимонова на второго нападающего Гуцуляка - это было рискованным решением. Оправдан ли этот риск? Ведь сразу после замены «Карпаты» пропустили дважды...
- Не знаю, сложно сказать, оправдан или нет. Надо спросить у тренера.
- Результатом «Карпаты» могут быть довольны?
- Да, мы довольны результатом, потому что наша серия без поражений продолжается, уже шесть матчей. Хоть это радует.
- А игрой?
- Игрой нет, не довольны.
- В чем еще надо «Карпатам» прибавить?
- Прежде всего, в командной игре, в контроле мяча. Определенные сложности в создании моментов впереди у нас в последнее время.
- У Гладкого сегодня немного не пошла игра, не хватало завершающего удара...
- Я думаю у всей группы атаки не шла игра сегодня, не удавались последние пасы и удары.
Александр НАГОЛЮК
Источник — Sport.ua
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