Игорь ХУДОБЯК: «Довольны результатом, но Днепр играл лучше»

Капитан львовских «Карпат» Игорь Худобяк прокомментировал боевую ничью в матче с «Днепром»(2-2):



- Очень сложная игра для нас, мало что получалось сегодня. «Днепр» здорово играл, я думаю, у них большое будущее. Нам сегодня повезло, что мы взяли хотя бы одно очко.

- Что случилось с командой в начале второго тайма?

- Ничего не случилось. Первый тайм мы тоже выглядели не очень уверенно. «Днепр» играл лучше.

- Замена в начале второго тайма опорника Филимонова на второго нападающего Гуцуляка - это было рискованным решением. Оправдан ли этот риск? Ведь сразу после замены «Карпаты» пропустили дважды...

- Не знаю, сложно сказать, оправдан или нет. Надо спросить у тренера.

- Результатом «Карпаты» могут быть довольны?

- Да, мы довольны результатом, потому что наша серия без поражений продолжается, уже шесть матчей. Хоть это радует.

- А игрой?

- Игрой нет, не довольны.

- В чем еще надо «Карпатам» прибавить?

- Прежде всего, в командной игре, в контроле мяча. Определенные сложности в создании моментов впереди у нас в последнее время.

- У Гладкого сегодня немного не пошла игра, не хватало завершающего удара...

- Я думаю у всей группы атаки не шла игра сегодня, не удавались последние пасы и удары.

Александр НАГОЛЮК