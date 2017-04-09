Милан разгромно победил Палермо, Интер уступил Кротоне

«Болонья» – «Рома» – 0:3
Голы: 0:1 – 25 Фасио, 0:2 – 41 Салах, 0:3 – 75 Джеко.
«Болонья» – Миранте, Крафт, Гастальделло, Майетта (Торосидис, 76), Масина, Надь (Петкович, 63), Пульгар, Джемаили, Верди (Ди Франческо, 46), Дестро, Крейчи.
«Рома» – Шченсны, Рюдигер, Манолас (Вермален, 78), Фасио, Жезус, Стротман, де Росси, Салах, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 65), Джеко (Тотти, 85).
Предупреждения: Манолас (38), Стротман (69), Майетта (69), Джемаили (75), Петкович (85).
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«Удинезе» – «Дженоа» – 3:0
Голы: 1:0 – 20 де Пауль, 2:0 – 31 Сапата, 3:0 – 49, автогол Рубиньо.
«Удинезе» – Карнезис, Анджелла, Ларангейра (Эрто, 79), Самир (Силва, 56), Видмер, Агеманг-Баду, Хадльвредссон, Эванжелиста (Фелипе, 68), де Пауль, Терео, Сапата.
«Дженоа» – Рубиньо, Муньос, Бурдиссо, Иццо, Ригони (Велозу, 70), Хильемарк (Пандев, 55), Лаксальт, Нтчам, Кофи, Морозини (Палладино, 55), Симеоне.
Предупреждения: Бурдиссо (46), Эванжелиста (60), Кофи (82), Силва (87).
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«Кротоне» – «Интер» – 2:1
Голы: 1:0 – 18, пенальти Фальчинелли, 2:0 – 22 Фальчинелли, 2:1 – 65 Д`Амброзио.
«Кротоне» – Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Роден (Сампиризи, 68), Крисетиг, Барберис (Капецци, 75), Стоян, Тротта (Акости, 73), Фальчинелли.
«Интер» – Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо (Эдер, 46), Миранда, Ансальди (Паласио, 46), Медель, Кондогбиа (Жоау Мариу, 81), Кандрева, Банега, Перишич, Икарди.
Предупреждения: Мартелла (46), Паласио (46), Чеккерини (47), Банега (51), Акости (89), Капецци (90).
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«Милан» – «Палермо» – 4:0
Голы: 1:0 – 6 Сусо, 2:0 – 19 Пашалич, 3:0 – 37 Бакка, 4:0 – 70 Деулофеу.
«Милан» – Доннарумма, Сапата, Де Шильо, Калабрия, Романьоли, Пашалич, Соса (Локателли, 59), Сусо (Антонелли, 72), Куцка, Деулофеу (Лападула, 76), Бакка.
«Палермо» – Фулиньяти, Гонсалес, Анджелкович (Чонек, 72), Пеццелла, Гольданига (Трайковски, 67), Чочев, Яяло, Бруно Энрике (Шаллаи, 54), Рисполи, Несторовски, Диаманти.
Предупреждения: Гольданига (5), Пашалич (20), Гонсалес (22), Чонек (75).
Удаление: Гонсалес (83).
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«Кальяри» – «Торино» – 2:3
Голы: 1:0 – 19, пенальти Боррьелло, 1:1 – 33 Ляйич, 1:2 – 39 Белотти, 1:3 – 53 Аккуа, 2:3 – 90 Хан Кван Сон.
«Кальяри» – Биттенкур, Исла, Пизакане, Алвеш, Мурру, Тахцидис, Падоин (Фариас, 56), Ионицэ, Жоао Педро, Сау (Хан Кван Сон, 81), Боррьелло (Фараго, 34).
«Торино» – Харт, Дзаппакоста, Моретти, Карлао (Айети, 66), Молинаро (Баррека, 46), Аккуа, Базелли, Яго Фальке, Ляйич, Итурбе (Бойе, 22), Белотти.
Предупреждения: Карлао (18), Аккуа (24), Пизакане (31), Ляйич (43), Жоао Педро (69), Яго Фальке (89).
Удаление: Аккуа (90).
Источник — Sport.ua
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