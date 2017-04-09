Милан разгромно победил Палермо, Интер уступил Кротоне

защитничок у Лестера донный. Беналуан какой-то. вообще дно. 2 гола привез в свои ворота

И вот как после таких слов болельщик ШАХТЕРА должен относиться к болельщику ДИНАМО? Молодец, ублю...

100%. Это не тренер, а пижон. Команду нифига не настраивает, никакой мысли с составом. Неужели не...

Не прокатило наверно, я матч не видел, сказать ничего не могу

С победой черноморец.

Народ, есть вопрос по поводу падения Факундо в штрафной на последних минутах - симуляция или пена...

Это футбол,счет на табло.Одесситов с победой.Шахтеру удачи и побед.Расслабляться рано.

Оооооо, ну давай клоун расскажи нам как дынамо 40 лет назад Баварию раскатывала

Эксперты на футбол 1 рассказывают про какие то пенальти, которые арбитр должен был ставить в воро...