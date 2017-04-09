Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я был рожден старым, а умру молодым»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после победы над «Сандерлендом» (3:0).
«Сегодня получилась хорошая победа. Нам нужно сконцентрироваться, продолжить работу и верить в то, что мы попадём в топ-4 по итогам сезона. Верим, что это возможно, и сделаем всё, чтобы это осуществить. Лучшие команды всегда побеждают. Не видел, была ли красная карточка показана сопернику правильно.
Я усердно работаю на тренировках. Верю в себя и знаю, на что способен. Не беспокоюсь по поводу своего возраста. Чем ты старше, тем больше опыта. Именно с опытом действуешь на поле умнее, не тратишь энергию на то, что не нужно. Чувствую себя Бенджамином Баттоном. Я был рожден старым, а умру молодым», – сказал Ибрагимович.
Источник — BBC
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