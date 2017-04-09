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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я был рожден старым, а умру молодым»

Нападающий «Ман Юнайтед» – о победе над «Сандерлендом»

  • 09.04.2017 18:22
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ФК Ростов. Златан Ибрагимович
© ФК Ростов. Златан Ибрагимович

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после победы над «Сандерлендом» (3:0).

«Сегодня получилась хорошая победа. Нам нужно сконцентрироваться, продолжить работу и верить в то, что мы попадём в топ-4 по итогам сезона. Верим, что это возможно, и сделаем всё, чтобы это осуществить. Лучшие команды всегда побеждают. Не видел, была ли красная карточка показана сопернику правильно.

Я усердно работаю на тренировках. Верю в себя и знаю, на что способен. Не беспокоюсь по поводу своего возраста. Чем ты старше, тем больше опыта. Именно с опытом действуешь на поле умнее, не тратишь энергию на то, что не нужно. Чувствую себя Бенджамином Баттоном. Я был рожден старым, а умру молодым», – сказал Ибрагимович.

Источник — BBC

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