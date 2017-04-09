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32-й тур
Сандерленд
0:3
Ман Юнайтед
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сандерленд — Манчестер Юнайтед — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед»

  • 09.04.2017 18:21
  • 341 просмотров
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В поединке 32-го тура АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед» крупную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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