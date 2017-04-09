Черноморец нанес первое поражение Шахтеру в чемпионате

Первая же позиционная атака лидера обнажила важную задумку соперника, который оборонялся в пять защитников в линию. Конечно, «Шахтера» такой эшелонированной обороной не напугать, но на вскрытие «замка» потребовались время и усилия. С конструктивной контригрой у одесситов вообще ничего не получалось, но с задачей не пропустить быстрый гол гости справились.

Первый голевой момент «шахтеры» соорудили на 11-й минуте: Исмаили отдал под удар, Бланко-Лещук поймал вратаря на противоходе, но в ближний угол не попал. Хозяева и дальше вдесятером плели свои комбинации на чужой половине поля, вот только зайти в штрафную и ударить точно и сильно пока не получалось. Наверняка найдутся эстеты, кому такой футбол не понравится, но каждый сам выбирает варианты ведения борьбы против сильного соперника.

На 21-й минуте Малышев заработал стандарт в двух метрах от одесской штрафной, вариантов было много, а Марлос после короткого разбега попал точно в центр стенки. Счет был открыт на 27-й минуте. Бернард сыграл в спартаковскую стеночку с Лещуком, вывалился на убойную позицию и отправил мяч в дальний угол – 1:0, и насыщенная оборонительная линия вмешаться не успела.

Счет изменился, характер борьбы – нисколько. Аутсайдер первой шестерки по-прежнему играл в окружении, правда, фаворит не сильно усердствовал, чтобы немедленно удвоить свой перевес. На 37-й минуте случилось неожиданное. После ввода мяча из аута и промежуточного паса Андриевский положил корпус и от души вколотил мяч в верхний угол донецких ворот – 1:1. Как любил повторять Виктор Прокопенко: «Не ищите логики в футболе». В компенсированное время Степаненко начал и побежал завершать атаку, бил в высоком прыжке головой, но прямо в руки оставшегося в одиночестве голкипера. Красивый эпизод не стал результативным.

После перерыва «горняки» вернулись на поле с прежним желанием забить, «моряки» в том же стиле (все дружно в обороне) продолжили этому противиться. На 56-й минуте только чудо в виде рикошета от Татаркова не позволило забить Тайсону. После углового Степаненко на втором этаже переиграл вратаря, но мяч приземлился на сетку. Гол, что называется, назревал. Александр Бабич все больше нервничал, а Паулу Фонсека стал искать варианты на скамейке запасных.

На 62-й минуте Кучер и Ордец помешали друг другу пробить с метров семи – только угловой. Показательный момент для всей игры, когда еще два центральных защитника могут оказаться на позиции центрального нападающего. На 68-й минуте «Черноморец» вопреки ходу игры вышел вперед в контратаке. Марлоса обокрали в середине поля, а когда Хобленко с правого фланга вернул мяч в центр штрафной, таки вернувшийся назад бразилец не уследил за Элиасом – 1:2.

«Шахтер» оказался в двадцати с хвостиком минутах от первого в нынешнем чемпионате поражения. Ураганного штурма не последовало, но лидер перешел на игру в два нападающих. На 78-й минуте соотношение угловых было 10:0 в пользу дончан, но ведь никакой пользу от этого они не имели. На 88-й минуте Феррейра по-баскетбольному завис на дальней штанге, но пробил мимо цели. В компенсированное время на розыгрыш штрафного прибежал даже Пятов, безрезультатно. Феррейра еще успел заработать «горчичник» за симуляцию…

Так игра и закончилась с сенсационным счетом. Предыдущее поражение «Шахтера» в УПЛ случилось 15 мая 2016 года в игре против «Зари».

Сергей СЕМЕНОВ

«Шахтер» (Донецк) - «Черноморец» (Одесса) - 1:2 (1:1)

Бернард, 27 - Александр Андриевский, 37, Элиас, 68

«Шахтер»: Андрей Пятов, Иван Ордец, Исмаили, Максим Малышев (Алан Патрик, '61), Бернард, Александр Кучер (Виктор Коваленко, '83), Дарио Срна, Тарас Степаненко, Густаво Бланко-Лещук, Тайсон, Ромеро Марлос (Факундо Феррейра, '70)

«Черноморец»: Даниил Каневцев, Александр Азацкий, Давид Хочолава, Ризван Аблитаров, Александр Андриевский, Николай Мусолитин (Александр Машнин, '72), Сильвио (Кирилл Ковалец, '46), Максим Третьяков, Алексей Хобленко, Никита Татарков, Владимир Барилко (Элиас, '59)

Тарас Степаненко, 71. Бернард, 90+5.Факундо Феррейра, 90+5. - Давид Хочолава, 26. Алексей Хобленко, 39. Сильвио, 41. Александр Андриевский, 77. Даниил Каневцев, 78. Александр Машнин, 90+4. Кирилл Ковалец, 90+5.



Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)



Удары (в створ): 17 (6) - 2 (2)

Угловые: 11 - 0

Оффсайды: 1 - 4



ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.