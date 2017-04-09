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Манчестер Юнайтед в большинстве разгромил Сандерленд

Златан Ибрагимович забил 9 гол в семи последних выездных матчах АПЛ

  • 09.04.2017 17:33
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Чемпионат Англии. 32-й тур

«Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3
Голы: 0:1 – 30 Ибрагимович, 0:2 – 46 Мхитарян, 0:3 – 89 Рэшфорд.

«Сандерленд» – Пикфорд, Коне, Овьедо (Манкильо, 39), Джонс, Денайер, Ндонг, Кэттермоул (Борини, 66), Родуэлл, Ларссон, Аничебе, Дефо.
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Байи, Шоу (Блинд, 61), Дармиан, Рохо, Феллайни, Погба, Эррера, Мхитарян (Марсьяль, 78), Лингард (Рэшфорд, 64), Ибрагимович.
Предупреждения: Шоу (15), Лингард (64), Феллайни (79), Марсьяль (82), Ндонг (85), Дармиан (90).
Удаление: Ларссон (43).

Источник — Sport.ua

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