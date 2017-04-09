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Шахтер провел автограф-сессию с Кобиным

Игрок «горняков» пообщался с болельщиками

  • 09.04.2017 17:10
  • 427 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Перед матчем с «Черноморцем» в Fan Shop «Шахтера» на ОСК «Металлист» состоялась традиционная автограф-сессия. Сегодня гостем клубного магазина стал защитник «Шахтера» Василий Кобин. Около часа игрок старательно выводил подписи на шарфах, мячах, футболках, плакатах и другом. Болельщиков собралось так много, что желающим сделать селфи пришлось отстоять приличную очередь.

– Всегда приятно пообщаться с фанами, – делится впечатлениями Василий Кобин. – Не ожидал, что столько людей придет. Уже даже и не вспомню, когда в последний раз такое количество автографов раздал. Очень много приятных слов услышал от болельщиков. Эти встречи заряжают позитивными эмоциями. Надеюсь, у нас будет хорошая поддержка, а мы постараемся порадовать людей победой над «Черноморцем».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 09.04.2017 17:18
    +1
    Болелы не спрашивали когда стоит ждать Кобина в составе?
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    Oscarneon
      Oscarneon, 09.04.2017 17:26
    +1
    Ох уж этот талисман ..
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