Шахтер провел автограф-сессию с Кобиным

Перед матчем с «Черноморцем» в Fan Shop «Шахтера» на ОСК «Металлист» состоялась традиционная автограф-сессия. Сегодня гостем клубного магазина стал защитник «Шахтера» Василий Кобин. Около часа игрок старательно выводил подписи на шарфах, мячах, футболках, плакатах и другом. Болельщиков собралось так много, что желающим сделать селфи пришлось отстоять приличную очередь.



– Всегда приятно пообщаться с фанами, – делится впечатлениями Василий Кобин. – Не ожидал, что столько людей придет. Уже даже и не вспомню, когда в последний раз такое количество автографов раздал. Очень много приятных слов услышал от болельщиков. Эти встречи заряжают позитивными эмоциями. Надеюсь, у нас будет хорошая поддержка, а мы постараемся порадовать людей победой над «Черноморцем».