Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
24-й тур
Александрия
0:0
Заря
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия — Заря — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Александрия» — «Заря»

  • 09.04.2017 17:47
  • 27 просмотров
  • 0 комментария
Метки
UA-Football
© UA-Football

В поединке 24-го тура чемпионата Украины «Александрия» — «Заря» команды мячей не забили:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.