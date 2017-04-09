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24-й тур
Карпаты
2:2
Днепр Дн
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Карпаты - Днепр - 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Карпаты» — «Днепр»

  • 09.04.2017 17:52
  • 1035 просмотров
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Метки
ФК Днепр. «Карпаты» — «Днепр»
© ФК Днепр. «Карпаты» — «Днепр»

В поединке 24-го тура чемпионата Украины «Карпаты» — «Днепр» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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