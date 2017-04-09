Александрия - Заря: никто не рискнул, ничего не забито

Обе команды неудачно начали второй этап чемпионата страны, проиграв в минувшем туре лидерам нынешней Премьер-лиги. Поэтому, наверняка, и у «Александрии», и «Зари» было жгучее желание набрать свои первые очки в турнире шести лучших клубов Украины. Что касается составов, то у хозяев поля, по-прежнему, не могли помочь партнерам несколько ведущих игроков, а у подопечных Юрия Вернидуба впервые после возвращения в команду со стартовым свистком на зеленый газон вышел Андрей Пилявский.



Игру активнее начали футболисты «Александрии», которые уже на 4-й минуте получили право на угловой, который, правда, ни к чему не привел. А вот первый удар по воротам в этом матче нанесли гости - на 7-й минуте Дмитрий Гречишкин подхватил мяч вблизи штрафной площади и сильно пробил метров с двадцати пяти. Голкипер соперников Владислав Леванидов сперва отбил мяч перед собой, но тут же накрыл его в ногах игрока «Зари».



Далее матч некоторое время проходил не очень интересно, с большим количеством мелких фолов и практически без голевых моментов. И только на 23-й минуте команде Владимира Шарана удалась быстрая контратака, на острие которой оказался Василий Грицук. Тот на замахе обыграл защитника и пробил в ближний от себя угол ворот, но немного промахнулся.



На 37-й минуте Владислав Калитвинцев нанес удар издали, однако голкипер «Александрии» был начеку, а спустя четыре минуты партнер Калитвинцева Дмитрий Гречишкин также решил ударить по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч задел ногу кого-то из соперников и вылетел на угловой.



Вот, пожалуй, и всё, чем запомнились в первой половине встречи два претендента на медали чемпионата Украины и участие в еврокубках. Согласитесь, не густо.



После перерыва на поле мало что изменилось. Было много борьбы, суеты и снова без острых моментов. Впрочем, на 62-й минуте зрители увидели, наконец, красивую комбинацию в исполнении футболистов «Зари» Эдуарда Соболя и Владислава Калитвинцева. Первый стремительно промчался левым флангом и выдал отличный пас на своего партнера, а Владислав зряче бил головой в верхний угол ворот, но чуть-чуть мимо.



Еще раз один из самых активных игроков в составе «Зари» Калитвинцев оказался в центре внимания на 73-й минуте, когда вновь пробивал по воротам хозяев поля. Теперь уже со средней дистанции и из-под защитника - его тезка Леванидов сыграл надежно и забрал мяч в руки.



Ближе к концу поединка «Заря» нанесла два удара по воротам «Александрии». На 87-й минуте издали пробивал Игорь Харатин прямо в руки Владиславу Леванидову, а спустя минуту Гегам Кадымян метров с двенадцати мимо цели.



К основному времени этого, честно говоря, малоинтересного матча было добавлено пять минут. И на последней их них мяч все же оказался в воротах «Александрии». Но гол не был засчитан, так как Игорь Харатин подтолкнул Владислава Леванидова.



Ничья 0:0...



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



«Александрия» - «Заря» - 0:0

«Александрия»: Владислав Леванидов, Антон Шендрик, Андрей Гитченко (Валерий Бондаренко, '61), Василий Грицук (Павел Мягков, '76), Сергей Басов, Сергей Симинин, Артем Полярус, Владислав Огиря, Сергей Старенький (Дмитрий Леонов, '53), Евгений Банада, Виталий Пономар

«Заря»: Игорь Левченко, Андрей Пилявский, Артем Гордиенко, Рафаэль Форстер, Эдуард Соболь, Бонавентуре Деннис (Гегам Кадымян, '67), Дмитрий Гречишкин, Паулиньо (Желько Любенович, '85), Иван Петряк, Игорь Харатин, Владислав Калитвинцев (Джаба Липартия, '77)

Сергей Симинин, 66. Василий Грицук, 68. Владислав Леванидов, 69. - Артем Гордиенко, 36. Андрей Пилявский, 68. Рафаэль Форстер, 92.



Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Удары (в створ): 1 (0) - 7 (4)

Угловые: 4 - 4

Оффсайды: 1 - 0

Протокольные данные будут сверены с официальными.