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Василь КАРДАШ: «Олімпік – хороший подразник для Динамо»

Колишній гравець столичного клубу – про поєдинок чемпіонату

  • 09.04.2017 15:26
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ФК Динамо Киев. Василий Кардаш
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Екс-гравець «Динамо» Василь Кардаш розповів чого чекає від матчу киян проти «Олімпік».

«Олімпік» - хороший подразник для «Динамо». Недаремно цей клуб мітить на виступ в єврокубках. Команда дуже збалансована, має у своєму розпорядження багато досвідчених гравців і може створити проблеми «Динамо».

Киянам просто не буде. Долю матчу може вирішити один гол... Звісно, «Динамо» - фаворит цього протистояння, і я хочу, щоб моя рідна команда перемогла і подарувала свято уболівальникам. На нас чекає цікавий поєдинок» - сказав Кардаш.

Источник — ПлюсСпорт

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