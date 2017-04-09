Василь КАРДАШ: «Олімпік – хороший подразник для Динамо»

Екс-гравець «Динамо» Василь Кардаш розповів чого чекає від матчу киян проти «Олімпік».
«Олімпік» - хороший подразник для «Динамо». Недаремно цей клуб мітить на виступ в єврокубках. Команда дуже збалансована, має у своєму розпорядження багато досвідчених гравців і може створити проблеми «Динамо».
Киянам просто не буде. Долю матчу може вирішити один гол... Звісно, «Динамо» - фаворит цього протистояння, і я хочу, щоб моя рідна команда перемогла і подарувала свято уболівальникам. На нас чекає цікавий поєдинок» - сказав Кардаш.
Источник — ПлюсСпорт
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