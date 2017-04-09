Карпаты и Днепр третий раз в сезоне играют вничью

Це був один з ключових матчів туру, адже зустрічалися сусіди по нижній частині турнірних перегонів, які у цьому сезоні ведуть боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні. Спільним для «Карпат» та «Дніпра» було й те, що з обох клубів в ході чемпіонату були зняті очки згідно рішень різноманітних дисциплінарних комітетів.



Порівняно з минулим туром в складі «Карпат» відбулися певні зміни: замість Мірошниченка на поле вийшов Зубейко, а Вербного замінив Філімонов, який також відбув дискваліфікацію і , до речі, проводив свій 50-й матч у Прем’єр-лізі. У «Дніпрі» замість досвідченого капітана Ротаня у гру вступив Вакулко. Суперники досить жваво розпочали поєдинок, проте до небезпечних гольових моментів справа не доходила. Перший в матчі удар в рамку воріт наніс капітан «левів» Худоб’як, проте молодий Лунін без проблем заволодів м’ячем.



Гості при першій нагоді проводили швидкі контратаки, одна з яких могла завершитись виходом Нагієва на побачення з Боровиком, але Дитятьєв у підкаті вчасно ліквідував загрозу. Після удару ж Нагієва вже дальня штанга «підстрахувала» «Карпати» від неприємностей. І тут же атака «зелено-білих» завершилась курйозним голом. Лобай правим флангом вивів у прорив Чачуа, після прострільної передачі якого м’яч від ноги капітана «Дніпра» Сватка зрикошетив у ворота Луніна.



Так перервалася серія дніпрян без пропусків голів у Прем’єр-лізі, яка тривала 311 хвилин. Під кінець першого тайму міг відзначитись і досвідчений голеадор Гладкий, який після передачі Матвієнка, пробивав головою, але м’яч цього разу влучив у поперечину воріт «Дніпра».



Ледь розпочався другий тайм, як «Дніпро» відновив рівновагу у рахунку. Кочергін на лівому фланзі атаки, обіграв суперника та видав пас на досвідченого Польового. Той зробив передачу на неприкритого захисниками Довбика, який ударом зльоту пробив у верхній кут воріт «Карпат». Так перервалася серія «Карпат» без пропусків голів у чемпіонаті, яка тривала 321 хвилину. На цьому неприємності для господарів поля не закінчилися і Довбик зумів оформити дубль, цього разу скориставшись передачею Сватка.



Згодом у Вербну неділю на поле вийшов гравець «Карпат» Вербний і господарі поля швидко відновили рівновагу. Цього разу знову не без «допомоги» Сватка, який у боротьбі з Худоб’яком головою «зрізав» м’яч у власні ворота - 2:2. Другий автогол за гру капітана дніпрян… Міг знову вивести «Карпати» вперед Гуцуляк, але пробив низом поруч з рамкою воріт.



Дмитро Михайленко, намагаючись перервати хід поєдинку, робить ще дві заміни і дніпряни, враховуючи турнірне становище, намагалися вирвати перемогу. Під кінець матчу у гостей була така можливість, проте Влад зі штрафного пробив у декількох сантиметрах над поперечиною воріт Боровика, який при цьому контролював ситуацію. Під завісу Боровик вкотре у цьому чемпіонаті виручив «Карпати», дивом парирувавши м’яч після удару Кочергіна.



У підсумку, так і не перервалася домашня безвиграшна серія зустрічей «левів» в поєдинках з дніпрянами, яка з листопада 2010 року триває 8 (!) ігор – три нічиї та п’ять поразок. Також підопічні Олега Дулуба зуміли зберегти відрив від зони аутсайдерів нинішнього чемпіонату довжиною у 6 пунктів. Продовжилася і приємна для «Дніпра» статистика: дніпряни і далі не знають поразок за суддівства Костянтина Труханова (10-а гра).



Юрій НАЗАРКЕВИЧ



«Карпаты» (Львов) - «Днепр» (Днепр) - 2:2 (1:0)

Александр Сваток, 27 - автогол, 68 - автогол - Артем Довбик, 50, 64

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Андрей Нестеров, Евгений Зубейко (Денис Мирошниченко, '92), Иван Лобай, Амбросий Чачуа (Назар Вербный, '64), Николай Матвиенко, Дмитрий Клёц, Игорь Я. Худобяк, Александр Гладкий, Артем Филимонов (Алексей Гуцуляк, '49)

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Игорь Когут (Владислав Кочергин, '46), Артем Довбик (Денис Баланюк, '78), Юрий Вакулко (Евгений Чеберко, '78), Максим Лунёв

Андрей Нестеров, 85, Назар Вербный, 90+4. - Игорь Когут, 28.



Арбитр: Константин Труханов (Харьков)



Удары (в створ): 10 (5) - 10 (5)

Угловые: 3 - 4

Оффсайды: 2 - 1



КАРПАТЫ - ДНЕПР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.