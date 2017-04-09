Гранада уступила Валенсии, Кравец отыграл первый тайм

Чемпионат Испании. 31-й тур.
Гранада – Валенсия 1:3 (0:2)
Понсе (65) - Дзадза (19, 21), Санти Мина (55)
Гранада: Очоа, Ингасон (Бога, 33), Сонье, Эступиньян, Литри, Карсела-Гонсалес, Агбо (Серджи Сампер, 63), Перейра, Мубарак, Фулькье, Кравец (Понсе, 46).
Валенсия: Диего Алвес, Абденнур, Мангаля, Тони Лато, Жоау Канселу (Мунир, 66), Солер, Парехо, Медран, Монтойя, Санти Мина (Сикейра, 88), Дзадза (Орельяна, 74).
Агбо (39), Солер (46), Мубарак (70), Монтойя (74).
Источник — Sport.ua
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