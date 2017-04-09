Агент: «Вся страна давно уже усомнилась в квалификации Луческу»

Представитель хавбека «Зенита» Олега Шатова Кахор Муминов выступил в защиту футболиста. Напомним, что Мирча Луческу не выпустил полузащитника на поле в матче с «Анжи» (1:1), и после матча игрок заявил: «Главному тренеру и без нас хорошо». После этого румынский специалист критически отозвался о футболисте и о его травмах.

– Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу, – заявил Муминов. – Олег – уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами - и в клубе, и сборной. Большая просьба ко всем журналистам - свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите - симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому, Виллаш-Боашу и Спаллетти и задайте один вопрос. Это не так сложно.