Динамо vs Олимпик: последние новости перед игрой

Сегодня в 10 часов утра в конференц-зале НСК «Олимпийский» состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное поединку 24-го тура Лиги Пари-Матч между командами «Динамо» (Киев) и «Олимпик» (Донецк).

Совещание проводил директор матча ФФУ Сергей Задорожняк (Черновцы). Помогали ему: офицер безопасности ФФУ Василий Винтоник (Черновцы), наблюдатель арбитража Виктор Дердо (Черноморский) и четвертый арбитр матча Анатолий Жабченко (Хмельницкий).

Напомним, что поединок доверено обслуживать бригаде арбитров в следующем составе: арбитр матча – Анатолий Абдула (Харьков), ассистенты на линиях: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Владимир Володин (Херсон).

В сегодняшнем матче «Олимпик» сыграет в синей-голубых футболках и синих гетрах и такого же цвета шортах, вратарь – облачится полностью в черную форму. Игроки «Динамо» выйдут на поле в полностью белом одеянии, а голкипер будет играть в зеленом комплекте формы. Судьи выбрали себе красный вариант формы.

Безопасность и порядок во время матча призваны обеспечить стюарды и сотрудники полиции. Будут дежурить машины скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной службы. Команды и арбитры прибудут на стадион за 90 минут до начала матча. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на телеканале «2+2», начало в 19:25.