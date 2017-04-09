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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «На 90 процентов я аргентинец, на 10 – украинец»

Форвард «Шахтера» дал интервью программе «Моя гра»

  • 09.04.2017 12:22
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footballua.tv
© footballua.tv

Игрок «Шахтера» Густаво Бланко Лещук стал гостем программы «Моя гра» с Аллой Бублий.

-Два года назад у меня была проблема с коленом, и врачи говорили, что я не смогу больше играть в футбол. Я переживал, боялся, что все так и будет. Но, слава Богу, этого не случилось. И сегодня я в прекрасном состоянии.

Травма колена случилась, когда я был в «Анжи». Ллечился полгода, но врачи никак не могли понять, что же не так. Я проходил медобследования в разных странах. Никто так и не смог мне рассказать, что случилось, пока я не поехал в Аргентину на медосмотр. Там уже посмотрели, сделали нормальное МРТ, и оказалось, что у меня было внутреннее кровотечение, которое просто очистили – и все прошло.

-Что тебя мотивировало продолжать борьбу, когда тебе сказали, что ты не сможешь дальше продолжать заниматься футболом?

-Даже когда мне это сказали, я не поверил. Я всегда был уверен, что это не может быть правдой, потому что это была моя мечта – играть в футбол. Я не мог просто так это бросить. Также я благодарен Богу – что он помог, вылечил меня.

-Что бы ты посоветовал тем людям, которые также услышат такой вердикт от врачей?

- Первое – это то, чтобы они верили, что нет ничего невозможного, можно всего добиться в жизни, главное – уверенно к этому идти. Также – просить у Богу помощи, как я. Если ты чего-то хочешь, если оно в твоем сердце, желание может сбыться.

-Как так случилось, что судьба тебя заносила то в Россию, то в Марокко, то в Швецию – с одного края земли в другой?

-В конце концов, в жизни ты не можешь знать, что будет с тобой завтра. Ты выбираешь свое дальнейшее движение в зависимости от определенных факторов, которые у тебя есть. И сегодня я наслаждаюсь игрой здесь, в Украине.

-Какой он – футбол в Марокко?

-Футбол – он везде одинаковый. Там больше всего отличий в повседневной жизни, вне футбола. Разные обычаи, разная культура. В этом – самая большая разница.

Самое странное для меня было – когда просто человек прогуливался с обезьяной, как с собакой – на поводке. Гуляли вместе – все, как обычно.

-Ты уже адаптировался в «Шахтере»?

-Да, можно сказать, адаптацию я уже прошел. Естественно, еще нужно время, но, в основном, адаптация пройдена. Ведь суть одна – важно, чтобы я мог помочь команде дальше двигаться вперед.

-Перед тем, как перейти в «Шахтер», о чем ты переживал и волновался больше всего?

-На самом деле, страха или боязни чего-то не было. Была радость, что мне дали этот шанс и я могу перейти в «Шахтер».

До этого я уже был в пяти клубах. Опыт перехода в другой клуб, в другую страну уже был, поэтому к этому отнесся уже спокойнее.

-Ты на презентации сказал, что хотел бы остаться в истории «Шахтера»…

-Да, я бы очень этого хотел… Это, в конце концов, зависит от меня.

-Также ты сказал, что хочешь превзойти достижение Луиса Адриано… Сколько голов ты должен забить?

-Я должен забить 130. Он забил 128 или 129.

-128!

-Тогда 129 подойдет (улыбается).

-А сколько тогда голов за сезон ты должен забить?

-План еще не составил, но я думаю, что, если я буду забивать 1 гол в каждом матче, то это будет уже хорошо и я действительно смогу помочь команде.

 -Как думаешь, за какие качества тебя позвали в «Шахтер»?

-На этот вопрос пусть лучше ответит Фонсека, но вообще, я думаю, что у меня хорошая игра головой, также – умение подыгрывать партнерам.  Наверное, это мои основные качества.

-Как ты освоился в Киеве?

-Город больше, чем другие, в которых я проживал ранее. Главная разница – это расстояние между точками. Нужно больше времени, чтобы доехать в определенные места.

-Ты живешь в отеле или уже нашел себе квартиру?

-Месяц назад уже переехал на квартиру.

-Кто-то из партнеров по команде живет по близости?

-Нет.

- Я думала ты поселишься рядом с Факундо? 

- Они живут немного дальше от нашей тренировочной базы, а я выбрал место ближе к тренировочным полям.

-Какие у тебя, кстати, отношения с Факундо Феррейрой? Ведь с одной стороны – вы земляки. С другой – конкуренты?

-У нас хорошие отношения. Да, в профессиональном плане у нас конкуренция, но мы с ним в отличных отношениях, он мне очень помогал, мы часто обедаем и ужинаем вместе. Он мне рассказывал об организации в клубе, о городе.

-А вы были знакомы с Факундо еще в Аргентине или познакомились в «Шахтере»?

-Да, мы были знакомы еще во времена выступлений в Аргентины: он играл за «Бенфилд», я за «Арсенал». Пару раз я играл против него.

-Ты говорил, что не волновался переходя в «Шахтер», а перед дебютом в еврокубках?

-Тоже не волновался. Я был очень доволен и рад, но нервозности как таковой не было.

На самом деле, я очень мало нервничаю. Это моя работа, я готовлюсь целую неделю к матчу, чтобы во время поединка не нервничать, а играть спокойно.

-О чем ты думал, когда слушал гимн Лиги Европы?

-Ощущал те же чувства, что и в тот момент, когда тренер сказал мне, что я выйду в этом матче в основе – это огромная радость, что я буду играть на таком уровне.

-В классификации твоих мячей на каком месте находится гол «Сельте»?

-Наверное, он самый важный, учитывая уровень команды, которой я забил, и уровень соревнования – оно все-таки европейское.

-А какой твой гол считаешь самым красивым?

-Наверное, тот, что я забил в Швеции. Я получил мяч в центре поля, пяточкой пробросил его дальше, обогнал защитника, поймал мяч и обыграл вратаря 1 в 1.

-Твой идеал форварда?

-Роналдо, бразилец. Он мне как игрок очень нравился.

- Аргентинец говорит, что его идеал форварда бразилец? Месси не обидится?

- Переживет:)

-Если бы была возможность, что бы ты изменил в футболе?

-Я бы двигал ворота, когда не попадаю по ним :)

-Если бы не играл в футбол, чем бы занимался?

-Стал бы архитектором.

-Возможно, построил бы стадион?

-Да, я бы построил и сам бы на нем играл:)

-Когда ты получил приглашение перейти в «Карпаты», говорят, твои родители очень обрадовались и советовали тебе принять предложение…

-Я им сказал, что есть такая возможность, и они сразу ответили – да, играй, потому что у нас есть украинские корни.

-Какой была реакция твоей мамы?

-Она очень обрадовалась и действительно сразу начала говорить мне, что я обязан туда перейти, это ведь у н ее украинские корни.

-На сколько процентов ты украинец?

-На самом деле, сложно ответить, но думаю, на 90 процентов я аргентинец, а на 10 – украинец.

-Собираешься учить язык?

-Да. Немножко начал, но пока скромно. Учусь пока сам, по интернету, и еще есть знакомые, которые знают испанский и русский, с ними общаюсь и прошу, чтобы они мне немного подсказывали какие-то слова.

-Что тебя больше всего удивило в Украине?

-В прошлом году друг пригласил меня к себе на праздник Пасхи, если я не ошибаюсь. Удивило, как все сидели за столом, и во время этого ужина отец каждому передавал яйцо, и все этими яйцами стучали.

-А что в Аргентине делают на Пасху?

-Также дарим яйца, но у нас они шоколадные.

-А какая разница между украинцами и аргентинцами?

-Самая большая разница, что я заметил – атмосфера другая. В Аргентине перед матчами в раздевалках все включают музыку, каждый по-своему танцует, все что-то делают, двигаются.  А тут ничего подобного нет, музыку никто не включал, все было спокойнее. Наверное, аргентинцы более экспрессивные.

-Три главные вещи, которые должны знать легионеры, которые едут в Украину?

-Первое – язык сложный, второе –тут  холодно и, третье – люди довольно гостеприимные.

-Ты можешь представить, что женишься на украинке и пустишь тут свои корни?

-Все может быть, почему бы и нет. Все возможно, я ведь пока одинок.

Но у меня сейчас футбол на первом месте, это самое главное, но, возможно, появится человек, который понравится мне во всех смыслах.

-Какой должна быть девушка, чтобы понравиться Бланко Лещуку?

-В первую очередь, она должна быть хорошим человеком. Мне не столь важные физические качества – блондинка или брюнетка – главное, чтобы она была хорошим человеком.
 

Источник — ТК Футбол

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