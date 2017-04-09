Артем СМИРНОВ: «Нам с Молчановым комфортно играется вместе»

Денис Молчанов: Во время матча все ощущения были на максимальном уровне, все чувствовал, что хотел. Артем хорошо подавал, принимал когда надо. Что касается наших соперников, то, возможно, их немного поджало, ведь выступали при родных трибунах, в такой ситуации всегда хочется победить. С Артемом мы раньше играли вместе. Пару недель назад мы выступили в паре на турнирах в Египте, поэтому сегодня чувствовали уверенность.



Артем Смирнов: Нам удалось воплотить на корте план на игру, нам очень комфортно играется вместе. Мне кажется мы подходим друг другу. Например, мне удобно то, как Денис играет слёта, ему - как я подаю и принимаю. Да, совсем недавно мы сыграли вместе два турнира, тренировались, готовились, поэтому чувствовали себя сыграно. У меня есть уверенность в его игре, а у него - в моей. Это и есть главная формула для парных матчей. Я постараюсь показать свой лучший теннис в завтрашнем поединке. Буду восстанавливаться и за ужином мы обсудим стратегию на поединок против лидера португальцев.



Третий игровой день в противостоянии сборных Украины и Португалии в Лиссабоне стартует в воскресенье в 14:00 по Киеву.