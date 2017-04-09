БИБА: «Футбол - это не работа, а удовольствие для игроков и зрителей»

Накануне матча 24-го тура чемпионата Украины против донецкого «Олимпика» своими мыслями относительно игры поделился полузащитник «Динамо» 50-60-х гг. Андрей Биба:

- В последнее время матчи «Динамо» с «Олимпиком» складываются непросто – динамовцы добиваются превосходства лишь на последних минутах. Как по мне, так не должно быть. У команды уровня «Динамо» сложные матчи могут быть только с «Шахтером».

- Как следует играть с «Олимпиком», чтобы избежать проблем?

- Атаковать с первых минут. За 20 минут нужно решить исход встречи, и после этого играть без напряжения и давления в свой футбол - тогда не будет никаких вопросов. Считаю, когда команда играет дома, в начале матча надо применить прессинг, обеспечить результат, а потом играть в свою игру. Футбол - это не работа, а удовольствие для игроков и зрителей. Сейчас команды на поле бьются, борются, цепляются, «кусаются», костьми ложатся, в подкатах стелятся, работают - делают все, что угодно, только не играют в футбол. А популярность футбола заключается именно в том, что это игра! В которую могут играть и старые, и молодые.

- Как оцените игру «Динамо» в три центральных защитника?

- Эту схему было бы интересно посмотреть в матчах с «Шахтером» или в Лиге чемпионов. Но сначала, безусловно, нужно отработать такой эксперимент на сборах, во время предсезонной подготовки, чтобы новые защитники привыкли, сыгрались - для этого есть необходимое время и спарринг-партнеры. А еще лучше иметь не одну тактику, а несколько.

Сейчас все по-другому, чем когда мы играли. Тренеры используют ротацию, меняя состав в зависимости от матча. Раньше играло 11 человек, и замена одного-двух игроков считалась огромным событием. Футболист должен был знать каждый мельчайший маневр своего партнера, чувствовать его на расстоянии и понимать с полувзгляда - каждый такой нюанс был отработан до автоматизма, особенно в защите. Нас можно было ночью разбудить, и мы бы сыграли независимо от того, знали соперника или нет. Хмельницкий как-то рассказывал, что не смотрел вокруг, а просто вырывался вперед, перед ним падал мяч и он уже с ним бежал дальше - вот такие передачи отдавали.