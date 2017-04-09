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Роман ДЕБЕЛКО: «Волынь - это силовая команда»

Форвард «Стали» прокомментировал победу над луцкой «Волынью»

  • 09.04.2017 11:07
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pfcstal.com
© pfcstal.com

После победной игры против «Волыни» с клубной пресс-службой пообщался форвард «Стали» Роман Дебелко.

- Роман, подведи итоги сегодняшнего матча.
- Было много единоборств. Все мы знаем стиль «Волыни» - это такая силовая команда. Очень рады, что добыли победу, к которой мы шли. Так что после матча все счастливы.

- Как тренер настраивал на игру?
- Говорил, что нужно выиграть подборы и  постараться выиграть единоборства.

- В чем причина того, что команде долго не удавалось забить в ворота соперника?
- Сложно сказать. Где-то немного не хватало концентрации и хладнокровности. Но в конце мы все-таки добились своего и выиграли.

Источник — ФК Сталь Каменское

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