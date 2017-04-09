Роман ДЕБЕЛКО: «Волынь - это силовая команда»

После победной игры против «Волыни» с клубной пресс-службой пообщался форвард «Стали» Роман Дебелко.
- Роман, подведи итоги сегодняшнего матча.
- Было много единоборств. Все мы знаем стиль «Волыни» - это такая силовая команда. Очень рады, что добыли победу, к которой мы шли. Так что после матча все счастливы.
- Как тренер настраивал на игру?
- Говорил, что нужно выиграть подборы и постараться выиграть единоборства.
- В чем причина того, что команде долго не удавалось забить в ворота соперника?
- Сложно сказать. Где-то немного не хватало концентрации и хладнокровности. Но в конце мы все-таки добились своего и выиграли.
Источник — ФК Сталь Каменское
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.