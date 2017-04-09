Максим КАЛЕНЧУК: «Оставили интригу на конец матча»

После игры против «Волыни» (2:0) с клубной пресс-службой пообщался капитан «Стали» Максим Каленчук.
- Максим, что можешь сказать о сегодняшней игре?
- Проявили характер, выиграли всю борьбу, поэтому в конце удалось дожать соперника и выиграть.
- Сегодня долго не получалось забить. В чем причина?
- Оставляли интригу на конец (смеется). В конце же забили, так что главное победа.
- Что тренер сказал после игры?
- Всё, что говорит тренер – это остается в раздевалке.
- Как будете готовиться к дерби против «Днепра»?
- Как всегда: слажено, концентрировано, с полной самоотдачей.
- Кому посвящаешь сегодняшнюю победу?
- Всем своим родственникам.
Источник — ФК Сталь Каменское
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.