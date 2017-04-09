Максим КАЛЕНЧУК: «Оставили интригу на конец матча»

После игры против «Волыни» (2:0) с клубной пресс-службой пообщался капитан «Стали» Максим Каленчук.

- Максим, что можешь сказать о сегодняшней игре?

- Проявили характер, выиграли всю борьбу, поэтому в конце удалось дожать соперника и выиграть.

- Сегодня долго не получалось забить. В чем причина?

- Оставляли интригу на конец (смеется). В конце же забили, так что главное победа.

- Что тренер сказал после игры?

- Всё, что говорит тренер – это остается в раздевалке.

- Как будете готовиться к дерби против «Днепра»?

- Как всегда: слажено, концентрировано, с полной самоотдачей.

- Кому посвящаешь сегодняшнюю победу?

- Всем своим родственникам.