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Максим КАЛЕНЧУК: «Оставили интригу на конец матча»

Полузащитник «Стали» прокомментировал результат матча против «Волыни»

  • 09.04.2017 10:59
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pfcstal.com
© pfcstal.com

После игры против «Волыни» (2:0) с клубной пресс-службой пообщался капитан «Стали» Максим Каленчук.

- Максим, что можешь сказать о сегодняшней игре?
- Проявили характер, выиграли всю борьбу, поэтому в конце удалось дожать соперника и выиграть.

- Сегодня долго не получалось забить. В чем причина?
- Оставляли интригу на конец (смеется). В конце же забили, так что главное победа.

- Что тренер сказал после игры?
- Всё, что говорит тренер – это остается в раздевалке.

- Как будете готовиться к дерби против «Днепра»?
- Как всегда: слажено, концентрировано, с полной самоотдачей.

- Кому посвящаешь сегодняшнюю победу?
- Всем своим родственникам.

Источник — ФК Сталь Каменское

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