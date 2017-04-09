Владислав ГЕЛЬЗИН: «С Динамо будет бой»

— Як оціните старт другого етапу ЛПМ для «Олімпіка»?



— Зіграли внічию з «Чорноморцем». Головне, що не програли і відрив зберігся, не підпустили конкурентів ближче до себе. Плюс, наш конкурент «Олександрія» зазнав поразки.



— Гравці скаржилися на стан поля?



— Звісно, скаржилися. Що ми можемо зробити? Арбітр матчу прийняв рішення, що можна грати і команда зіграла.



— Маючи за домашній стадіон «Динамо», у команди зменшиться клопотів…



— Буде менше переїздів, менше часу витрачатимемо на дорогу. Можна більше уваги тренувальному процесу буде приділити, підвищити якість гри для виконання командних завдань. Це плюси. Звісно, ми розуміємо, що на цьому стадіоні в нас буде небагато вболівальників. І це є мінусом.



— Як Вам гра «Динамо» за новою схемою в останніх матчах?



— За цією схемою не тільки «Динамо» грає, а й той же «Челсі» та деякі інші команди, так що є на що подивитися. В цілому, я вам скажу після гри, чи зможемо ми протистояти новому стилю гри «Динамо» чи ні (усміхається, - ред). А зараз нічого страшного в цьому не бачу. Зараз команда готується в звичайному режимі з величезним бажанням взяти очки в цьому матчі.



— «Шахтар» двічі в цьому сезоні не зміг переграти «Олімпік». Тепер черга брати очки в грі з «Динамо»?



— Я згадую останні матчі з «Динамо» на «Олімпійському», де кияни забивали нам на останніх хвилинах. Тому, хочеться взяти пункти в цій грі і перервати цей неприємний ланцюжок. Так як і «Динамо» хоче забити, і не на останніх хвилинах, мабуть (усміхається, - ред). Словом, буде бій, а хто виграє – гра покаже.



— Непроста кубкова гра на руку динамівцям чи «Олімпіку»?



— Не думаю, що від цього буде комусь краще чи гірше. Багато команд, які виступають в єврокубках, грають в такому режимі. В «Динамо» є практика таких матчів, тому хлопці будуть в тонусі і ніяких проблем не буде. Якби це було три чи чотири тижні підряд – було б важко. А так – лише одна гра.



— Чи стало «Динамо» сильнішим зі старту сезону?



— Виконавці залишились ті ж самі, тренерський склад теж. Думаю, що це та ж сама команда – не сильніша й не слабша.



— А «Олімпік»?



— Прогрес у нас був у минулому році. А зараз – в матчі з «Чорноморцем» не добрали очки, в матчі з «Карпатими» теж. Це особисто моя думка, виходячи з тих завдань, які ставить перед собою команда. Зараз багато команд, які знаходяться як вище в турнірній таблиці, так і нижче, грають в приблизно однаковий рівень футболу. Не помітно, що хтось явний фаворит. За виключенням «Динамо» і «Шахтаря».

