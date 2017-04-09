Артем ШАБАНОВ: «Хотелось выиграть у Кварцяного»

Итоги матча против «Волыни» (2:0) подвел защитник каменчан Артем Шабанов.
- Артем, для тебя этот матч был особо принципиальным?
- Не могу сказать, чтобы он был очень принципиальным, но, конечно, хотелось выиграть у Виталия Владимировича. Ну а так, ничем особенным он не отличался, нужно настраиваться на все матчи.
- Виталий Владимирович после игры не подходил, не общались?
- Нет, мы не увиделись, так что ни о чем не говорили.
- Как в целом прокомментируешь матч?
- В первом тайме у нас были моменты, но мы не могли воплотить их в гол, а во втором тоже имели перевес, но никак не могли забить и только в конце игры сумели дожать соперника. На поле вышли свежие футболисты, которые сумели усилить игру, и нам удалось забить.
- Сегодня у «Стали» было очень много моментов, но никак не получалось забить. В чем причина?
- Не знаю. Может быть, Виталий Владимирович заколдовал? (смеется).
Источник — ФК Сталь Каменское
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