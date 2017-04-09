Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ШАБАНОВ: «Хотелось выиграть у Кварцяного»

Защитник «Стали» - о поединке против луцкой «Волыни»

  • 09.04.2017 10:35
  • 159 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pfcstal.com
© pfcstal.com

Итоги матча против «Волыни» (2:0) подвел защитник каменчан Артем Шабанов.

- Артем, для тебя этот матч был особо принципиальным?
- Не могу сказать, чтобы он был очень принципиальным, но, конечно, хотелось выиграть у Виталия Владимировича. Ну а так, ничем особенным он не отличался, нужно настраиваться на все матчи.

- Виталий Владимирович после игры не подходил, не общались?
- Нет, мы не увиделись, так что ни о чем не говорили.

- Как в целом прокомментируешь матч?
- В первом тайме у нас были моменты, но мы не могли воплотить их в гол, а во втором тоже имели перевес, но никак не могли забить и только в конце игры сумели дожать соперника. На поле вышли свежие футболисты, которые сумели усилить игру, и нам удалось забить.

- Сегодня у «Стали» было очень много моментов, но никак не получалось забить. В чем причина?
- Не знаю. Может быть, Виталий Владимирович заколдовал? (смеется).

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.