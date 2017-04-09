Артем ШАБАНОВ: «Хотелось выиграть у Кварцяного»

Итоги матча против «Волыни» (2:0) подвел защитник каменчан Артем Шабанов.

- Артем, для тебя этот матч был особо принципиальным?

- Не могу сказать, чтобы он был очень принципиальным, но, конечно, хотелось выиграть у Виталия Владимировича. Ну а так, ничем особенным он не отличался, нужно настраиваться на все матчи.

- Виталий Владимирович после игры не подходил, не общались?

- Нет, мы не увиделись, так что ни о чем не говорили.

- Как в целом прокомментируешь матч?

- В первом тайме у нас были моменты, но мы не могли воплотить их в гол, а во втором тоже имели перевес, но никак не могли забить и только в конце игры сумели дожать соперника. На поле вышли свежие футболисты, которые сумели усилить игру, и нам удалось забить.

- Сегодня у «Стали» было очень много моментов, но никак не получалось забить. В чем причина?

- Не знаю. Может быть, Виталий Владимирович заколдовал? (смеется).