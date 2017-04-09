Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бубка и Павелко открыли Belanov Football League

В Киеве состоялось открытие любительского чемпионата по мини-футболу под эгидой Фонда Игоря Беланова

  • 09.04.2017 10:26
  • 497 просмотров
  • 0 комментария
Метки
obozrevatel.com
© obozrevatel.com

Проливной ливень и шальной ветер чуть было не сорвали мероприятие.  Несмотря на все это, ровно в 11 утра проект легенды отечественного футбола Игоря Беланова начал свой путь. Собрались не только участники чемпионата, болельщики и фанаты, но и представители футбольного и спортивного эстеблишмента страны.  Среди гостей были президент НОК Украины - Сергей Бубка, президент ФФУ - Андрей Павелко, звезды шоу-бизнеса Александр Кривошапко, Игорь Моляр, Дмитрий Гордон, заслуженные ветераны спорта - Василий Рац, Олег Протасов, Вячеслав Свидерский, представители футбольных кругов Испании, Словакии и многие другие.

Чемпионат открывался состязанием детских команд за Кубок «Отрытие BFL -2017».  В напряженной борьбе под непрекращающимся весенним ливнем в финале победу над воспитанниками киевской школы «Столица» одержали их сверстники -  ученики школы Блохина-Беланова  из Винницы.

Сергей Бубка в своей речи на торжественном открытии поздравил Игоря Беланова со стартом чемпионата, отметил хороший уровень организации, а также добавил, что такие мероприятия делают нацию по-настоящему спортивной и здоровой, формируя основу  настоящей Олимпийской нации.

Андрей Павелко вместе с Игорем Белановым наградили детские команды медалями и вручили Кубок «Отрытие BFL 2017» команде школы Блохина-Беланова.

В своем выступлении Президент Федерации Футбола Украины сказал : «Мы благодарим Игоря Ивановича за доброе начало, такие турниры несут огромный вклад в развитие любительского, детско-юношеского и в целом футбола в нашей стране. Очень приятно, что легенда нашего футбола по-настоящему принимает во всем этом активное участие , передает свой бесценный опыт будущим поколениям.  Федерация Футбола всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать такие начинания, особенно в наше непростое время».  

Игорь Беланов, как и обещал, привез свой Золотой мяч лучшего игрока Европы 1986г, с которым сфотографироваться мог каждый желающий. Как говорит Игорь Иванович: прикасаясь к нему - каждый человек получает немного фарта и он приносит удачу!

Со слов представителя Фонда Игоря Беланова  Александра Колтунова, данный чемпионат - это платформа, в рамках которой будут реализованы проекты  не только со взрослыми командами, которые уже принимают участие в Belanov Football League , но и в области детского футбола, и осенью будет проведен турнир по дворовому футболу  в нескольких городах Украины. Он также отметил, что данный чемпионат не состоялся бы без поддержки Ассоциации развития аматорского и корпоративного спорта, и всех небезразличных партнеров, которые любят футбол также как и мы.

Чемпионат Игоря Беланова - Belanov Football League проводится в Киеве с 8 апреля по 8 октября с призовым фондом 250 000 грн.

Источник — Обозреватель

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.