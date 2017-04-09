Бубка и Павелко открыли Belanov Football League

Проливной ливень и шальной ветер чуть было не сорвали мероприятие. Несмотря на все это, ровно в 11 утра проект легенды отечественного футбола Игоря Беланова начал свой путь. Собрались не только участники чемпионата, болельщики и фанаты, но и представители футбольного и спортивного эстеблишмента страны. Среди гостей были президент НОК Украины - Сергей Бубка, президент ФФУ - Андрей Павелко, звезды шоу-бизнеса Александр Кривошапко, Игорь Моляр, Дмитрий Гордон, заслуженные ветераны спорта - Василий Рац, Олег Протасов, Вячеслав Свидерский, представители футбольных кругов Испании, Словакии и многие другие.

Чемпионат открывался состязанием детских команд за Кубок «Отрытие BFL -2017». В напряженной борьбе под непрекращающимся весенним ливнем в финале победу над воспитанниками киевской школы «Столица» одержали их сверстники - ученики школы Блохина-Беланова из Винницы.

Сергей Бубка в своей речи на торжественном открытии поздравил Игоря Беланова со стартом чемпионата, отметил хороший уровень организации, а также добавил, что такие мероприятия делают нацию по-настоящему спортивной и здоровой, формируя основу настоящей Олимпийской нации.

Андрей Павелко вместе с Игорем Белановым наградили детские команды медалями и вручили Кубок «Отрытие BFL 2017» команде школы Блохина-Беланова.





В своем выступлении Президент Федерации Футбола Украины сказал : «Мы благодарим Игоря Ивановича за доброе начало, такие турниры несут огромный вклад в развитие любительского, детско-юношеского и в целом футбола в нашей стране. Очень приятно, что легенда нашего футбола по-настоящему принимает во всем этом активное участие , передает свой бесценный опыт будущим поколениям. Федерация Футбола всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать такие начинания, особенно в наше непростое время».

Игорь Беланов, как и обещал, привез свой Золотой мяч лучшего игрока Европы 1986г, с которым сфотографироваться мог каждый желающий. Как говорит Игорь Иванович: прикасаясь к нему - каждый человек получает немного фарта и он приносит удачу!

Со слов представителя Фонда Игоря Беланова Александра Колтунова, данный чемпионат - это платформа, в рамках которой будут реализованы проекты не только со взрослыми командами, которые уже принимают участие в Belanov Football League , но и в области детского футбола, и осенью будет проведен турнир по дворовому футболу в нескольких городах Украины. Он также отметил, что данный чемпионат не состоялся бы без поддержки Ассоциации развития аматорского и корпоративного спорта, и всех небезразличных партнеров, которые любят футбол также как и мы.

Чемпионат Игоря Беланова - Belanov Football League проводится в Киеве с 8 апреля по 8 октября с призовым фондом 250 000 грн.