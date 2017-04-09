Руслан РОТАНЬ: «Ставка на молодежь в сборной - это не пустые слова»

В Загребе полузащитник Днепра Руслан Ротань в 20-й раз в карьере вывел на поле сборную Украины с капитанской повязкой. В своем же клубе он давно стал настоящим символом преданности, но в ближайших матчах он днепрянам не помощник. С этой темы мы и начали разговор…

— Руслан, как ты получил травму?

— Да как обычно (улыбается). Столкнулся с партнером на тренировке. Игровой момент — такое бывает.

— Поля у вас на базе хорошие?

— Уже да. Раньше были жесткие, но в последнее время заработал полив, и они пришли в норму. Так что не в поле дело.

— Что говорят врачи?

— Пауза — ориентировочно две недели. Хорошо, что не повреждены кости и нет разрывов. В общем, если коротко, то у меня растяжение голеностопа.



«Нашей молодежи не хватает еврокубковых матчей»



— Травмы голеностопа у вас сейчас, к сожалению, популярны — из-за этого уже давно страдает другой лидер Днепра, Сергей Кравченко. Как думаешь, выдержат ваши пацанята во Львове без своих вожаков?

— Да выдержат. На сборах они без нас провели не один матч — и ничего страшного. Пусть выходят и спокойно играют. Результат на команду не давит, очки как снимали, так и будут снимать. Так что нужно просто показывать хороший футбол, учиться и расти.

— А молодежь растет?

— Думаю, да. Ребята прибавляют, но чтобы и дальше прогрессировать, им, считаю, не хватает еврокубковых поединков. По себе знаю, какой толчок в карьере могут дать такие матчи.

— В сборной кого-то из ваших молодых исполнителей можно ждать в скором времени?

— Почему нет? Главный тренер национальной команды уже вызывал некоторых ребят из Днепра, доверял другим дебютантам. Так что все зависит от них, пускай доказывают. Ты же видишь, ставка на молодежь в сборной — это не пустые слова.

— Неужели этот отборочный цикл станет переходным?

— Думаю, он уже отчасти такой, но задачи достичь максимального результата с нас никто не снимал.

«Сборной нужно прибавить в игре на чужой половине»

— После матча в Хорватии какое у тебя было настроение?

— Конечно, плохое — домой уехали без очков. Хотя впечатления были какими-то двойственными, ведь по игре мы мало в чем уступили сопернику, но сказалось более высокое индивидуальное мастерство хорватов.

— В чем надо было прибавить?

— В игре на чужой половине поля. Во втором тайме клетчатые дали нам возможность себя проявить, когда отошли назад, но мы ею не воспользовались.

— Про максимальные задачи ты уже сказал. Неужели действительно думаешь, что реально занять первое место в группе?

— Да, я так думаю. Сыгран только первый круг, поэтому еще можно все исправить. Мы же в последние годы начинали играть только тогда, когда петух в одно место клюнет (улыбается).

— Хорошая игра или максимальный результат — что важнее?

— Надо, чтобы все было в комплексе. Мы действительно показываем временами качественный футбол, и это принесет свои плоды — рано или поздно. Надеюсь, уже во втором круге текущего отборочного турнира.

— У тебя будет особая мотивация — пожалуй, это заключительный чемпионат мира в твоей игровой карьере…

— Ты, наверное, прав, что это мой последний форум, но, поверь, я об этом не думаю. Моя задача — быть в своей лучшей форме каждую неделю, готовить себя и приносить пользу команде. А так далеко я загадывать не хочу.

— Но в лето уже заглядываешь?

—В этом тоже пока не вижу смысла. Меня больше волнует, что будет с Днепром, вся эта неопределенность давит на команду. Санкций много, но я надеюсь, что все поменяется. Не верю, что такого клуба не станет.

— В любом случае можно громко хлопнуть дверью и выиграть первый в истории Днепра трофей в период независимости! Жеребьевкой кубковых полуфиналов вы остались довольны?

— Нормальная жеребьевка (улыбается). Может, кто-то и ждал Николаев, но я был уверен, что выпадет Динамо или Шахтер. Мы не ищем легких путей, будем играть с горняками, если им засчитают техническую победу. Для нашей молодежи это хороший шанс показать зубы. Будет своего рода итоговый экзамен за весь сезон. На кону финал Кубка — для нас это такой шанс…



