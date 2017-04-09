На матче Динамо - Олимпик будет играть военный оркестр

На глядачів матчу «Динамо» - «Олімпік», який відбудеться у неділю на «Олімпійському», очікує приємний подарунок.

Днями на адресу президента клубу Ігоря Михайловича Суркіса надійшов лист від Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, у якому йшлося про бажання військовослужбовців зробити презент клубу на честь 90-річчя «Динамо», а саме - провести святкове дефіле військового оркестру Держспецтрансслужби на стадіоні в день домашнього матчу «біло-синіх».

«ФК «Динамо» Київ - улюблена команда багатомільйонної аудиторії вболівальників нашої країни та світу. Багато прихильників «Динамо» є і серед військовослужбовців Держспецтрансслужби. Незабаром футбольний клуб з багатогранною, славетною історією відзначатиме своє 90-річчя. І ми, як запеклі динамівські «фани», хочемо зробити свій презент: подарувати вболівальникам та футболістам святкове дефіле у виконанні військового оркестру Держспецтрансслужби», - йдеться у листі.

Тож у неділю перед першим домашнім матчем «біло-синіх» у фінальній шістці Ліги Парі-Матч на «Олімпійському» виступатиме військовий оркестр 8 навчального Чернігівського центру, який, так само як і наш клуб, своїми виступами здобув славу та сотні тисяч глядацьких симпатій в Україні та за її межами. Тільки за останні три роки військовий музичний колектив щорічно представляє нашу вітчизну на міжнародних музичних фестивалях. Зокрема, його радо вітали у Німеччині, Франції, Нідерландах, Бельгії та в інших країнах.

Виступ військового оркестру розпочнеться за 50 хвилин до стартового свистка матчу «Динамо» - «Олімпік» та стане прекрасним подарунком для вболівальників. Перша частина виступу проходитиме на території стадіону біля входів «Захід-4» та «Захід-5». Святкове дефіле продовжиться і в перерві матчу – у чаші стадіону. Під час виступу військові музичні віртуози виконають твори як класичної, так і естрадної вітчизняної та світової музики.

Аби не пропустити яскравого виступу музичного колективу, який здобув славу в Україні та за її межами, просимо вболівальників приходити на стадіон завчасно!