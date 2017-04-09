Не день Олимпика на Олимпийском: Динамо громит команду Санжара

Наставник донецкой команды Роман Санжар перед матчем скрывать, что собирается играть от обороны, не стал, и с первых минут «олимпийцы» старались создать численный перевес в первую очередь при разрушении. Вперед гости также ходили, Моха держал в напряжении киевских защитников в напряжении. Динамовцы начали с прощупывания почвы и поиска слабых мест соперника. Пятиминутка завершилась стелящимся ударом Гармаша, правда, мяч прошел мимо цели.

Увеличения темпа и обострений пришлось ждать достаточно долго, такое игровое тление было на руку «Олимпика», который не выстраивал «автобус», а спокойно играл в футбол. Да, оборонительный, но футбол, а не «отбились – подышали».

Со старта игры прошло два десятка минут, и киевляне первым же точным ударом открыли счет. Беседин забил головой с линии вратарской после классического навеса Морозюка. В середине первого тайма Ярмоленко забил второго гол хозяев. Полузащитник пробил с достаточно большого расстояния, а донецкий голкипер команду не выручил.

Первоначальный план «Олимпика», думается, был разрушен до основания. Одним контролем мяча и прессингом очки у «Динамо» не отберешь, требовалось прибавлять в нападении, а соперник ничего сделать не позволял. Идти вперед большими силами гости побаивались, а малыми отрядами большого урона защитным порядкам чемпиона прошлого сезона нанести не получалось. Разве что за полторы минуты до конца Моха пробил поверх перекладины.

После перерыва Роман Санжар попытался перестроить игру команды за счет двух замен. Однако первым и относительно быстро забило «Динамо». На 51-й минуте Сидорчук одной передачей разорвал оборону, а Гармаш качественно завершил выход один на один. При всем уважении к «олимпийцам» это был приговор без апелляций.

Игра совершенно успокоилась. Одни, что называется, насытились, другие бегали с пудовыми гирями на ногах из-за психологии. Да, в некоторых атаках гостей уже участвовало до семи человек, но Коваль оставался вне серьезной игры. Хозяева работали по ситуации, а она не требовала футбола на пределе сил и возможностей. Другого мнения был Ярмоленко. Беседин отдал, а капитан «Динамо» обыграл и последнего защитника, и вратаря, и забил свой 90 гол в чемпионатах Украины.

Только после этого мастерством блеснул Коваль после удара Мохи. Мог забить еще Беседин после навеса Морозюка. Олейник чуть не срезал мяч в свои ворота. Однако все это были вспышки при спокойной игре, которая докатилась до финального свистка.

Сергей СЕМЕНОВ