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24-й тур
Динамо Киев
4:0
Олимпик Д
09.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Не день Олимпика на Олимпийском: Динамо громит команду Санжара

В матче второй и четвертой команд турнирной таблицы никакой борьбы не получилось

  • 09.04.2017 21:22
  • 1675 просмотров
  • 10 комментария
Метки
olimpik.com.ua
© olimpik.com.ua

Наставник донецкой команды Роман Санжар перед матчем скрывать, что собирается играть от обороны, не стал, и с первых минут «олимпийцы» старались создать численный перевес в первую очередь при разрушении. Вперед гости также ходили, Моха держал в напряжении киевских защитников в напряжении. Динамовцы начали с прощупывания почвы и поиска слабых мест соперника. Пятиминутка завершилась стелящимся ударом Гармаша, правда, мяч прошел мимо цели.

Увеличения темпа и обострений пришлось ждать достаточно долго, такое игровое тление было на руку «Олимпика», который не выстраивал «автобус», а спокойно играл в футбол. Да, оборонительный, но футбол, а не «отбились – подышали».

Со старта игры прошло два десятка минут, и киевляне первым же точным ударом открыли счет. Беседин забил головой с линии вратарской после классического навеса Морозюка. В середине первого тайма Ярмоленко забил второго гол хозяев. Полузащитник пробил с достаточно большого расстояния, а донецкий голкипер команду не выручил.

Первоначальный план «Олимпика», думается, был разрушен до основания. Одним контролем мяча и прессингом очки у «Динамо» не отберешь, требовалось прибавлять в нападении, а соперник ничего сделать не позволял. Идти вперед большими силами гости побаивались, а малыми отрядами большого урона защитным порядкам чемпиона прошлого сезона нанести не получалось. Разве что за полторы минуты до конца Моха пробил поверх перекладины.

После перерыва Роман Санжар попытался перестроить игру команды за счет двух замен. Однако первым и относительно быстро забило «Динамо». На 51-й минуте Сидорчук одной передачей разорвал оборону, а Гармаш качественно завершил выход один на один. При всем уважении к «олимпийцам» это был приговор без апелляций.

Игра совершенно успокоилась. Одни, что называется, насытились, другие бегали с пудовыми гирями на ногах из-за психологии. Да, в некоторых атаках гостей уже участвовало до семи человек, но Коваль оставался вне серьезной игры. Хозяева работали по ситуации, а она не требовала футбола на пределе сил и возможностей. Другого мнения был Ярмоленко. Беседин отдал, а капитан «Динамо» обыграл и последнего защитника, и вратаря, и забил свой 90 гол в чемпионатах Украины.

Только после этого мастерством блеснул Коваль после удара Мохи. Мог забить еще Беседин после навеса Морозюка. Олейник чуть не срезал мяч в свои ворота. Однако все это были вспышки при спокойной игре, которая докатилась до финального свистка.

Сергей СЕМЕНОВ

 
«Динамо» – «Олимпик» – 4:0 (2:0)
 
«Динамо»: Максим Коваль, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук (Валерий Федорчук, '69), Денис Гармаш (Виталий Буяльский, '79), Николай Морозюк, Владимир Шепелев (Сергей Рыбалка, '64), Андрей Ярмоленко, Артем Беседин
«Олимпик»: Заури Махарадзе, Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Антон Поступаленко (Евгений Цимбалюк, '46), Эмерсон, Андрей Богданов, Иван Матяж (Виталий Гемега, '46), Виталий Гошкодеря (Владислав Хомутов, '78), Моха Рхарсалла, Сергей Гринь, Ярослав Олийнык
 
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
 
 Артем Беседин, 21, Андрей Ярмоленко, 26, Денис Гармаш, 51, Андрей Ярмоленко, 65.
 Николай Морозюк, 58. - Эмерсон, 60. Дмитрий Гришко, 90.
 
Удары (в створ): 11 (5) – 6 (2).
Угловые: 6 – 1.
Офсайды: 3 – 2.
 
 
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 09.04.2017 21:24
    +13
    По сегодняшним матчам, Динамо смотрелось намного предпочтительнее Шахтера, будем надеяться так и дальше будет
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    Invulnerable
      Invulnerable, 09.04.2017 21:26
    +11
    Динамо молодчики Гармаш и Беседин прогрессируют, игра очень понравилась
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 09.04.2017 21:34
    +7
    На классе - не напрягаясь,спокойно и уверенно...И конечно не может не радовать Беседин - парень абсолютно заслуженно стал основным форвардом Динамо !!!
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 09.04.2017 21:35
    +7
    Я сьогодні отримав задоволення від футболу.
    Ссылка
    Сергей Панкратьев
      Сергей Панкратьев, 09.04.2017 21:36
    +3
    Динамо проехалось катком по Донецкому асфальту.Киев с весёлой и лёгкой победой.Надеюсь так будет и 21 числа.
    Ссылка
    viksilverland
    online
    viksilverland, 09.04.2017 21:37
    0
    Ура!!! Ребров залишається. Теперь будем даже Шахту побеждать. Молодь виросла, перебудова відбулася, Теодорчик не потрібен нам, є кому Шахті забивати. Забили Олімпіку, то і Шахті заб'ємо. Програші 3-0 позаду, тепер нове майбутнє!
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 09.04.2017 21:37
    +5
    А гармаш подорослішав.
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 09.04.2017 21:40
    +5
    окрім колосального прогресу Бєсєдіна, я би виділив Морозюка і Гармаша. Ну і Ярмоленко нарешті оживає.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 09.04.2017 22:13
    +1
    Люди. Ви собі уявляєте, шо то за день такий сьогодні?
    Усик. Гвоздик. Ломаченко. Шахта(якщо ти вболівальник дк, або чо). Динамо.
    Сьогодні феєричний день.
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    Евгений Трикоз
    online
      Евгений Трикоз, 09.04.2017 22:17
    0
    А в чем собственно разница??? Черноморец и Олимпик по 2 удара в створ (Черноморы явно гавна съели чтоб реализовать такую результативность), Динамо и Шахтер 5 и 6 ударов соответственно. Ну как бы выводы делать особо не о чем. Тупо фарт. Динамо с победой, хоть я за них и не болею.
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