Шахтер – Черноморец. Анонс

Сегодня донецкий «Шахтер» будет принимать одесский «Черноморец» на поле харьковского стадиона «Металлист». От этого матча мало кто ожидает сенсационного результата. Безоговорочный лидер против занимающего шестую позицию соперника, причем оппонентов разделяет пропасть в 35 турнирных очков.

Донецкая команда на всех парах движется к чемпионскому титулу, причем «горняки» могут стать первыми, кто поднимется на вершину без единого поражения. За все предыдущие годы такого в украинском футболе еще не было – ну чем не дополнительная мотивация? К тому же португалец Паулу Фонсека не устает повторять, что его команда обязана играть на победу в каждой игре, чтобы завоевать титул как можно раньше. Отсюда и не такая широкая ротация, какая могла быть при длинной скамейке. Кадровые эксперименты, думается, еще впереди.

Одесский коллектив поставил перед собой цель – место в еврокубках – вот только продвигается к ней неуверенным шагом. В новом году «моряки» провели пять игр, и пока победили только один раз при двух ничьих и двух поражениях. Наставник «Черноморца» Александр Бабич пообещал большой сюрприз, но в это верится с большим трудом, ведь раньше что-то подобное говорил и тренер «Зари» Юрий Вернидуб. Остается одесситам уповать на фарт и предельную самоотдачу.

В текущем чемпионате соперники провели два матча в рамках первого этапа. На своем поле «Черноморец» проиграл со счетом 1:4, а на выезде – 0:2. В целом в рамках первенства страны команды с хорошей историей встречались уже 44 раза. Громадный перевес (32 победы, 6 ничьих и 6 поражения, разница мячей 88:26) на стороне «Шахтера». Остается добавить, что голевая серия «оранжево-черных» в чемпионате стартовала 28 августа 2015 года и длится уже 43 поединка (115 мячей).

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов – Срна, Кучер, Кривцов, Исмаили – Коваленко, Малышев, Марлос, Бернард, Тайсон – Бланко-Лещук.

Дисквалификация: Ракицкий («Шахтер»)

«Черноморец»: Каневцев – Азацкий, Каплиенко, Аблитаров, Люлька – Карноза, Смирнов, Ковалец, Кабаев, Третьяков – Элиас.

Котировки букмекеров:

Bwin: 1,10 – 9,25 – 12,50

Марафон: 1,095 – 11,00 – 26,00

William Hill: 1,08 – 8,00 – 17,00

9 апреля, воскресенье