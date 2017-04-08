Роман МОНАРЕВ: «Попросил ребят сегодня выйти мотивированными»

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:

- Если кратко по игре – попросил ребят сегодня выйти мотивированными. Чтобы было видно, что мы хотим победить сегодня, играть агрессивно с первых минут, что, собственно говоря, думаю, удалось. Хотел бы сказать, что испытываем такой дефицит в кадрах, у нас три человека основных «вылетело» по карточкам, плюс есть травмированные, поэтому, сегодня действительно испытывали этот неприятный момент.

Те ребята, которые вышли, я считаю, отработали, достойно сегодня выглядели. Опять же, имели моменты, чтобы завершить игру – при счете 1:0 не использовали, где-то сыграли немножко авантюрно. Надо было, может быть, где-то по счету сыграть, отдать пространство и использовать его. То пространство, которое появлялось в атаке у нас. Немножко открытый футбол получился в концовке. Хорошо, что выиграли, но есть над чем работать.