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24-й тур
Звезда
1:0
Ворскла
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Роман МОНАРЕВ: «Попросил ребят сегодня выйти мотивированными»

«Звезда» – «Ворскла» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера кропивничан

  • 09.04.2017 00:45
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Роман МОНАРЕВ: «Попросил ребят сегодня выйти мотивированными»
Главный тренер «Звезды» Роман Монарев:
 
- Если кратко по игре – попросил ребят сегодня выйти мотивированными. Чтобы было видно, что мы хотим победить сегодня, играть агрессивно с первых минут, что, собственно говоря, думаю, удалось. Хотел бы сказать, что испытываем такой дефицит в кадрах, у нас три человека основных «вылетело» по карточкам, плюс есть травмированные, поэтому, сегодня действительно испытывали этот неприятный момент.
 
Те ребята, которые вышли, я считаю, отработали, достойно сегодня выглядели. Опять же, имели моменты, чтобы завершить игру – при счете 1:0 не использовали, где-то сыграли немножко авантюрно. Надо было, может быть, где-то по счету сыграть, отдать пространство и использовать его. То пространство, которое появлялось в атаке у нас. Немножко открытый футбол получился в концовке. Хорошо, что выиграли, но есть над чем работать.

Источник — Sport.ua

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