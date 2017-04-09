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Василий САЧКО: «Мы подстраивались и под поле, и под соперника»

«Звезда» – «Ворскла» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «ворсклян»

  • 09.04.2017 00:34
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Василий САЧКО: «Мы подстраивались и под поле, и под соперника»
Главный тренер «Ворсклы» Василия Сачко:
 
- Хочу сказать, что поле оставляет желать лучшего. И поле стадиона – это все-таки лицо клуба. Ни в коем случае это не снимает с повестки дня наше сегодняшнее поражение, но мы подстраивались и под поле, и под соперника. Упростили игру, было много борьбы, и так сложилось, что игра была до гола. К сожалению, мы пропустили, и не сумели забить, хотя были неплохие моменты у нас для взятия ворот. И не нашлось игрока, который бы забил мяч в ворота соперника.  
 

Источник — Sport.ua

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