Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Меня совершенно не волнует турнирная таблица»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный:

- Итог матча «Сталь» - «Волынь» 2:0 (пауза, смех в зале). Мы сыграли слабее, чем соперник, поэтому проиграли. Были слабее, не додержали концовку матча. Не хватало нам игровой дисциплины и строгости, поэтому «Сталь» нас дожала. Не могу сказать, чтобы мы сильно уступали, но игрокам не хватает уверенности и перспективности. Надо хотеть работать с мячом, и тогда уверенность будет накапливаться.

Я не надеялся, что мы выиграем сегодня, но я думал, что будет пресс-конференция, на которую придется идти, и я там скажу, что мы сегодня проиграли, но я доволен тем, что наши ребята с каждой игрой делают шаг вперед. Очень жаль, но этого я не могу сказать. Я так и сказал, почему не нашлось два-три лидера? Почему Мемешеву уже 24 года, а он до сих пор такой беспомощный? Ладно, там, Тетеренко. Но ты то почему такой? Вот такие непропорциональности у нас есть футбольные. Хотелось, чтобы пусть и проигранный матч был бы шагом вперед, и видеть перспективу.

Меня совершенно не волнует турнирная таблица, чтобы журналисты там не накаляли, мол, вот «Волынь» аутсайдер, борется с «Днепром» и «Карпатами». Как будет, так и будет. Мне больше приносит удовольствие удачная и логичная игра команды, чтоб было видно на кого можно рассчитывать в будущем. Мы почти в каждой игре выпускаем молодого и смотрим, как у него психика, как характер. Пока ни психики, ни характера, ни у кого нет. Хотя уже в 17 лет футболисты должны показывать зубы, должны показывать страсть, индивидуальное желание проявить себя, а не отпихиваться от мяча. У нас это болезнь, а мы должны заставить болельщика прийти и посмотреть на живого там Канчельскиса, или еще кого-то. Должна быть какая-то изюминка у футболиста. Тогда и люди будут на футбол ходить и у нас в Луцке, и тут в Днепре или Каменском.

Судьи нам тоже симпатизируют все время, я им за это благодарен, поскольку опыт тоже – это большое дело. Они нас учат играть, учат становиться взрослее, поэтому мы претензий к ним не имеем. Вообще не имеем. И нам от этого легче живется. Раньше как было? Мы думали, куда пойти, где взять денег, чтобы там за 100 купить, за 150 продать, и эти 50 потом дать какому-нибудь там Рабиновичу, чтобы не портил матч. А сейчас что? Мы просто поздоровались с судьями и всё, и так легко на душе (смех в зале). Они на нас так смотрят, мол, мы как-то неправильно живем (смех). Ну мы то раньше это понимали, просто сейчас об том не пишут. Может многие не знают, но раньше жизнь складывалась из того, что если футболист получает премиальные за победу, то он должен делиться. Как было в советские времена? Зарплата 200 и премиальные 40 и 27 квалифицированных команд во второй лиге СССР в 6-й зоне. И судьи же говорили: «Вы же премии получаете? Значит и нам нужна премия!». И мы делились от своих премий по десятке – и футболисты, и тренеры. А сейчас у нас премии отменили, ну и зачем нас душить? Были бы у нас премии, мы бы вам тоже собирали и давали, ибо государство вам мало дает. А так извините. В это плане нам легко. Спасибо, будьте здоровы!