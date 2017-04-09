Барселона оступилась в Малаге

В матче 31-го тура испанской Примеры «Барселона» в гостях неожиданно проиграла «Малаге».
«Малага» - «Барселона» - 2:0
Сандро Рамирес, 32, Хони, 90 -
«Малага»: Карлос Камени, Диего Хавьер Льоренте, Луис Эрнандес, Роберто Росалес, Федерико Рикка, Игнасио Камачо, Пабло Форналс, Хосе Ресио, Хуанпи Аньор (Адальберто Пеньяранда, '67), Хуанкар (Хони, '83), Сандро Рамирес (Чарлес, '77)
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Хорди Альба, Денис Суарес (Андрес Иниеста, '46), Жереми Матье (Серхи Роберто, '46), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Андре Гомеш (Пако Алькасер, '61)
Федерико Рикка, 37. Хосе Ресио, 45. Адальберто Пеньяранда, 70. Хуанкар, 82. - Хорди Альба, 8. Неймар, 27. Самюэль Юмтити, 33. Хавьер Маскерано, 87.
- Неймар, 65.
Источник — Sport.ua
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