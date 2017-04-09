Барселона оступилась в Малаге

Смотри что б Бавария ноги не раздвинула, как в 2014... там и родные стены не помогли и получилось...

Телки сегодня с Атлетико сопли пускали, теперь перед Баварией ноги раздвигать готовятся

Неждан) Барса прям синхронно с Реалом теряет очки, только чаще проигрывает... а Реал походу чемпи...

Так и надо этим телкам