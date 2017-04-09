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Барселона оступилась в Малаге

Неймар был изгнан с поля за грубый фол против Льоренте

  • 09.04.2017 00:08
  • 436 просмотров
  • 4 комментария
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AFP
© AFP

В матче 31-го тура испанской Примеры «Барселона» в гостях неожиданно проиграла «Малаге».

«Анчоусы» вышли вперед на 32-й минуте, когда голом отметился Сандро Рамирес. Сине-гранатовые на 65-й минуте остались вдесятером — с поля был удален Неймар, который грубо сфолил против Диего Льоренте. Окончательный результат на 90-й минуте установил Пабло Форнальс.
 
«Барселона» на три очка отстает от лидирующего «Реала». При этом у мадридского клуба есть игра в запасе. «Малага» украинца Дениса Бойко занимает 14-е место.
 
Чемпионат Испании. 31-й тур
 

«Малага» - «Барселона» - 2:0

Сандро Рамирес, 32, Хони, 90 -

«Малага»: Карлос Камени, Диего Хавьер Льоренте, Луис Эрнандес, Роберто Росалес, Федерико Рикка, Игнасио Камачо, Пабло Форналс, Хосе Ресио, Хуанпи Аньор (Адальберто Пеньяранда, '67), Хуанкар (Хони, '83), Сандро Рамирес (Чарлес, '77)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Самюэль Юмтити, Хавьер Маскерано, Хорди Альба, Денис Суарес (Андрес Иниеста, '46), Жереми Матье (Серхи Роберто, '46), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Андре Гомеш (Пако Алькасер, '61)

Федерико Рикка, 37. Хосе Ресио, 45. Адальберто Пеньяранда, 70. Хуанкар, 82. - Хорди Альба, 8. Неймар, 27. Самюэль Юмтити, 33. Хавьер Маскерано, 87.

- Неймар, 65.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    rotoff
      rotoff, 09.04.2017 00:31
    0
    Так и надо этим телкам
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    topexpertintheworld
      topexpertintheworld, 09.04.2017 00:40
    -2
    Неждан) Барса прям синхронно с Реалом теряет очки, только чаще проигрывает... а Реал походу чемпик!!!)
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    srealpidrid
      srealpidrid, 09.04.2017 00:50
    +1
    rotoff, 09.04.2017 00:31
    Так и надо этим телкам
    Телки сегодня с Атлетико сопли пускали, теперь перед Баварией ноги раздвигать готовятся
    Ссылка
    topexpertintheworld
      topexpertintheworld, 09.04.2017 01:04
    -1
    srealpidrid, 09.04.2017 00:50
    rotoff, 09.04.2017 00:31
    Так и надо этим телкам

    Телки сегодня с Атлетико сопли пускали, теперь перед Баварией ноги раздвигать готовятся
    Смотри что б Бавария ноги не раздвинула, как в 2014... там и родные стены не помогли и получилось неприличных 5:0
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