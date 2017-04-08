даже после позорища с псж - барсофаны еще ноют про судейство... чуден мир...

А в том, что Енрике - мистер ротация, тоже судья виноват?

по поводу офсайдов у Суареса в первом тайме еще 1метр он в игре так слепой боковой в опасной атак...

с таким однобоким судейством пусть пидрид засунет себе медали глубоко в одно место,это капец самы...

и етот судья будев в матче Реал Барса))))

Так ребятки радовались ничьей с Атлетами,по итогу бедолаги с баранкой остались

жопа

как красиво заглатывают и как весело бомбит))

Понятно, очередное судейское шапито...В самом начале матча дают левый офф-сайд в пользу Малаги, п...