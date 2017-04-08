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28-й тур
Бавария
4:1
Боруссия Д
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария — Боруссия Дортмунд — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»

  • 08.04.2017 22:26
  • 726 просмотров
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Метки
ФК Бавария. «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»
© ФК Бавария. «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»

В поединке 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия Дортмунд» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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