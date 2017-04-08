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Кубок Дэвиса. Украина добывает первое очко 21:55 — Станислав Матусевич По крайней мере, хоть баранки не будет. С этим составом и одна победа - несомненный успех.

Отбор на ЧЕ-2018: Украина минимально побеждает Бельгию 21:48 — celenia_gri хорватам ещё надо Бельгию обыграть! один человек у Хорватов - не показатель, в смысле явно выделя...