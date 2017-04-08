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28-й тур
Шальке
4:1
Вольфсбург
08.04.2017, FT

Шальке — Вольфсбург — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Шальке» — «Вольфсбург»

  • 08.04.2017 21:58
  • 131 просмотров
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В поединке 28-го тура чемпионата Германии «Шальке» — «Вольфсбург» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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