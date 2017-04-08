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28-й тур
Кельн
2:3
Боруссия М
08.04.2017, FT

Кельн — Боруссия Менхенгладбах — 2:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Бундеслиги «Кельн» — «Боруссия Менхенгладбах»

  • 08.04.2017 21:56
  • 42 просмотров
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В поединке 28-го тура чемпионата Германии «Кельн» — «Боруссия Менхенгладбах» победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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