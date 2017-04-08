Севилья побеждает Депортиво

«Севилья» – «Депортиво» - 4:2
Голы: 1:0 – 1 Йоветич, 1:1 – 4 Какута, 2:1 – 9 Сарабия, 2:2 – 25 Какута, 3:2 – 32 Корреа, 4:2 – 88 Бен-Йеддер.
«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Меркадо, Краневиттер, Нзонзи (Иборра, 74), Сарабия, Корреа (Бен-Йеддер, 65), Васкес (Лангле, 76), Йоветич.
«Депортиво» – Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран (Лауре, 12), Борхес, Гильерме, Морено (Джон, 58), Чолак (Андоне, 72), Какута, Хоселу.
Предупреждения: Луизинью (26), Эскудеро (27), Краневиттер (45), Аррибас (60), Йоветич (67), Хоселу (87).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.