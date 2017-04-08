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Севилья побеждает Депортиво

«Севилья» поборолась за победу в домашнем матче

  • 08.04.2017 21:28
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«Севилья» – «Депортиво» - 4:2
Голы:  1:0 – 1 Йоветич,  1:1 – 4 Какута,  2:1 – 9 Сарабия,  2:2 – 25 Какута,  3:2 – 32 Корреа,  4:2 – 88 Бен-Йеддер.

«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Меркадо, Краневиттер, Нзонзи (Иборра, 74), Сарабия, Корреа (Бен-Йеддер, 65), Васкес (Лангле, 76), Йоветич.
«Депортиво» – Люкс, Сидней, Аррибас, Луизинью, Хуанфран (Лауре, 12), Борхес, Гильерме, Морено (Джон, 58), Чолак (Андоне, 72), Какута, Хоселу.

Предупреждения: Луизинью (26), Эскудеро (27), Краневиттер (45), Аррибас (60), Йоветич (67), Хоселу (87).

Источник — Sport.ua

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