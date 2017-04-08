Челси уверено обыгрывает Борнмут

«Борнмут» – «Челси» - 1:3
Голы: 0:1 – 17, автогол Смит, 0:2 – 20 Азар, 1:2 – 42 Кинг, 1:3 – 68 Алонсо.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Кук, Смит, Артер, Фрэйзер (Градель, 84), Уилшер, Пью (Айб, 71), Кинг, Афобе (Муссе, 77).
«Челси» – Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Канте, Матич, Педро (Виллиан, 88), Мозес, Азар (Фабрегас, 84), Диего Коста.
Предупреждения: Мозес (8), Артер (38), Канте (58), Педро (74).
Источник — Sport.ua
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