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Челси уверено обыгрывает Борнмут

«Челси» на выезде забирает свои очки

  • 08.04.2017 21:25
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«Борнмут» – «Челси» - 1:3
Голы:  0:1 – 17, автогол Смит,  0:2 – 20 Азар,  1:2 – 42 Кинг,  1:3 – 68 Алонсо.

«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Кук, Смит, Артер, Фрэйзер (Градель, 84), Уилшер, Пью (Айб, 71), Кинг, Афобе (Муссе, 77).
«Челси» – Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Канте, Матич, Педро (Виллиан, 88), Мозес, Азар (Фабрегас, 84), Диего Коста.

Предупреждения: Мозес (8), Артер (38), Канте (58), Педро (74).

Источник — Sport.ua

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