Зенит и Анжи сыграли вничью

«Зенит» – «Анжи» - 1:1
Голы: 0:1 – 21 Яковлев, 1:1 – 73 Кокорин.
«Зенит» – Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Ломбертс, Иванович, Жулиано, Чернов, Эрнани, Данни, Гарсия (Нету, 59), Дзюба, Кокорин.
«Анжи» – Юрченко, Жиров, Фибель, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Тетрашвили, Кацаев (Хубулов, 68), Браун Форбс (Прудников, 61), Яковлев, Гулиев, Мусалов, Будковский.
Предупреждения: Браун Форбс (14), Будковский (39), Гулиев (57), Эрнани (59), Фибель (78), Хубулов (82), Эззатоллахи (89).
Удаление: Ломбертс (50).
Источник — Sport.ua
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