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Зенит и Анжи сыграли вничью

«Зенит» в меньшинстве поборолся за ничью

  • 08.04.2017 21:00
  • 473 просмотров
  • 3 комментария
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«Зенит» – «Анжи» - 1:1
Голы:  0:1 – 21 Яковлев,  1:1 – 73 Кокорин.

«Зенит» – Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Ломбертс, Иванович, Жулиано, Чернов, Эрнани, Данни, Гарсия (Нету, 59), Дзюба, Кокорин.
«Анжи» – Юрченко, Жиров, Фибель, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Тетрашвили, Кацаев (Хубулов, 68), Браун Форбс (Прудников, 61), Яковлев, Гулиев, Мусалов, Будковский.

Предупреждения: Браун Форбс (14), Будковский (39), Гулиев (57), Эрнани (59), Фибель (78), Хубулов (82), Эззатоллахи (89).
Удаление: Ломбертс (50).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bordeaux2
    online
      bordeaux2, 08.04.2017 21:11
    +5
    Будулай, готовь в дорогу кибитку!!
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    stopor2016
      stopor2016, 08.04.2017 21:19
    +4
    Смотрел , как ромал метнул шапку оземь !
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    Явам Неверю
      Явам Неверю, 08.04.2017 21:19
    +4
    bordeaux2, 08.04.2017 21:11
    Будулай, готовь в дорогу кибитку!!
    а главное береги кибитку от шальных трамваев!
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