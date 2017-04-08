Бавария уверенно разобралась с дортмундской Боруссией

Противостояние «Баварии» с дортмундской «Боруссией» можно смело назвать немецким «Эль-Классико». В текущем чемпионате перед очной встречей команды разделяло целых пятнадцать очков, но их поединки всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, на каких бы позициях в турнирной таблице не находились соперники. Вот и в первом круге дортмундцы сумели обыграть грозного оппонента со счетом 1:0.



Неожиданное поражение мюнхенцев от «Хоффенхайма» в предыдущем туре никоим образом не пошатнуло уверенность в том, что «Бавария» возьмет очередное чемпионство. Дортмундцы также вряд ли опустятся ниже четвертого места. Стоит отметить, что на следующей неделе и мюнхенценв, и «шмелей» ждут поединки в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, и в такой ситуации центральная встреча 28-го тура Бундеслиги для немецких грандов была весьма некстати. Ведь лишний всплеск эмоций и возможные травмы могли негативным образом сказаться на матчах с «Реалом» («Бавария») и «Монако» («Боруссия»). Давид Алаба накануне сегодняшнего поединка отметил, что игра против «шмелей» должна задать хороший тон перед битвой с мадридцами.



Уже на 2-й минуте «Боруссия» создала опасный момент: Дембеле справа ворвался в штрафную, но не попал в дальний угол. Ответ «Баварии» не заставил себя долго ждать, и более того, мюнхенцам удалось провести голевую атаку. Прострел Лама с правого фланга точным ударом реализовал Рибери, отмечавший вчера 34-й день рождения. Поучаствовал француз и во втором взятии ворот, которое состоялось уже на 10-й минуте. Рибери заработал штрафной в 25-ти метрах от ворот, а Левандовски пробил точно в угол.



Несмотря на добытый гандикап, подопечные Анчелотти продолжили наседать на защитные построения оппонентов, и оборона «шмелей» с трудом справлялась с набегами мюнхенцев. По такой игре гол «Боруссии» стал несколько неожиданным. Возрождение интриги состоялось после пушечного удара Геррейру, который из-за пределов штрафной вколотил мяч в «девятку».



Во второй половине тайма скорости немного упали, но это никоим образом не отразилось на напряжении поединка. Хозяева поля вполне могли увеличить свое преимущество, один только Роббен несколько раз наносил опасные удары. Дважды голландец пробил рядом со штангой, а после «выстрела» Арьена из правого угла штрафной надежно сыграл Бюрки.



Начало второго тайма было очень похожим на начало поединка. Снова острый момент создали «шмели», а затем счет изменился в пользу «Баварии». Обамеянг бил с острого угла, но мяч попал в сетку с внешней стороны, и спустя две минуты Роббен, пробежавшись по периметру штрафной, отправил мяч впритирку со штангой.



Нужно отметить, что мюнхенцы выглядели свежее, агрессивнее и мобильнее своих оппонентов. У «Боруссии» в атаке мало что получалось, а хозяева поля, как казалось, без особого труда создавали голевые возможности. Что интересно, разгромным счет стал опять после момента «шмелей». Обамеянг вышел один на один с Ульрайхом и успел протолкнуть мяч мимо голкипера, но ситуацию спас Боатенг. Тут же на свидание с Бюрки отправился Левандовски – вратарь в штрафной сбил поляка. Сам пострадавший четким ударом реализовал 11-тиметровый.



Судьба поединка была решена и подопечные Анчелотти уверенно довели встречу до победного окончания. Мюнхенцы получили заряд позитивных эмоций перед противостоянием с «Реалом» и подходят к четвертьфиналу Лиги чемпионов в прекрасной форме. «Боруссия», в свою очередь, не смогла что-либо противопоставить хозяевам «Альянц Арены».



«Бавария» (Мюнхен) - «Боруссия» (Дортмунд) - 4:1 (2:1)

Франк Рибери, 4, Роберт Левандовски, 10, Арьен Роббен, 49, Роберт Левандовски, 68, с пенальти - Рафаэль Геррейру, 20

«Бавария»: Свен Ульрайх, Джером Боатенг, Хави Мартинес (Матс Хуммельс, '79), Филипп Лам, Артуро Видаль, Арьен Роббен, Давид Алаба, Франк Рибери (Дуглас Коста, '74), Роберт Левандовски (Йосуа Киммих, '72), Тиаго Алькантара, Хаби Алонсо

«Боруссия»: Роман Бюрки, Марк Бартра, Марсель Шмельцер, Маттиас Гинтер, Гонсало Кастро (Себастьян Роде, '46), Сократис Папастатопулос, Кристиан Пулишич, Рафаэль Геррейру (Микель Мерино, '69), Феликс Пасслак, Усман Дембеле (Эмре Мор, '59), Пьер-Эмерик Обамеянг

Роберт Левандовски, 24. - Феликс Пасслак, 36. Марк Бартра, 46. Роман Бюрки, 68.



Удары (в створ): 14 (7) - 8 (3)

Угловые: 6 - 3

Оффсайды: 2 - 0



БАВАРИЯ - БОРУССИЯ Д. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.