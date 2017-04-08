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24-й тур
Звезда
1:0
Ворскла
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Звезда — Ворскла — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Звезда» — «Ворскла»

  • 08.04.2017 21:04
  • 284 просмотров
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Метки
ФК Ворскла. «Звезда» — «Ворскла»
© ФК Ворскла. «Звезда» — «Ворскла»

В поединке 24-го тура чемпионата Украины «Звезда» — «Ворскла» минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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