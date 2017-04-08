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Реал упустил победу в матче с Атлетико

Гризманн принес своей команде очко, отличившись в концовке матча

  • 08.04.2017 19:11
  • 1326 просмотров
  • 3 комментария
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«Реал Мадрид» – «Атлетико» - 1:1

Голы:  1:0 – 52 Пепе,  1:1 – 85 Гризманн.

«Реал Мадрид» – Навас, Пепе (Начо, 67), Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 76), Бэйл (Васкес, 81), Роналду, Бензема.

«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль (Корреа, 62), Габи, Феррейра Карраско (Хименес, 88), Коке, Гризманн, Торрес (Парти, 78).

Предупреждения: Каземиро (37), Сауль (52), Годин (60), Карвахаль (88), Коке (89).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    NATSGUL
      NATSGUL, 08.04.2017 19:38
    0
    Алилуя!
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    jvkolosov
      jvkolosov, 08.04.2017 20:11
    0
    а чего Роналдо давно не забивает?
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    Рома Чеховський
    online
      Рома Чеховський, 08.04.2017 20:31
    0
    jvkolosov, 08.04.2017 20:11
    а чего Роналдо давно не забивает?
    Вперше за 10 матчів не відмітився результативними діями. фізрук зідан дав перерву рону щоб той набрав форму а як бачимо навпаки все спортив
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