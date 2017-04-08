Реал упустил победу в матче с Атлетико

«Реал Мадрид» – «Атлетико» - 1:1
Голы: 1:0 – 52 Пепе, 1:1 – 85 Гризманн.
«Реал Мадрид» – Навас, Пепе (Начо, 67), Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 76), Бэйл (Васкес, 81), Роналду, Бензема.
«Атлетико» – Облак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль (Корреа, 62), Габи, Феррейра Карраско (Хименес, 88), Коке, Гризманн, Торрес (Парти, 78).
Предупреждения: Каземиро (37), Сауль (52), Годин (60), Карвахаль (88), Коке (89).
Источник — Sport.ua
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