Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Манчестер Сити разбирается с Халл Сити, Ливерпуль обыграл Сток Сити

«Вест Хэм» минимально побеждает «Суонси»

  • 08.04.2017 19:06
  • 36 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Вест Хэм» – «Суонси» - 1:0
Гол:  1:0 – 44 Куяте.

«Вест Хэм» – Рэндолф, Фонте, Масуаку, Байрэм, Коллинз, Лансини, Антонио (Кальери, 40), Снодграсс (Фегули, 71), Куяте, Айю (Фернандеш, 86), Нобл.
«Суонси» – Фабианьски, Моусон, Ольссон, Нотон, Фернандес, Кэрролл (Льоренте, 46), Корк (Монтеро, 65), Сигурдссон, Фер, Раутледж (Нарсинх, 46), Айю.

Предупреждения: Нобл (38), Куяте (45), Лансини (57), Фернандес (77), Айю (81), Рэндолф (90).

«Сток Сити» – «Ливерпуль» - 1:2
Голы:  1:0 – 44 Уолтерс,  1:1 – 70 Коутиньо,  1:2 – 72 Фирмино.

«Сток Сити» – Грант, Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Мартинс Инди, Аллен (Адам, 27; Собхи, 81), Шакири, Арнаутович, Джонсон, Уолтерс (Уэлан, 68), Берахино.
«Ливерпуль» – Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Александер-Арнолд (Коутиньо, 46), Вудберн (Фирмино, 46), Ориги (Старридж, 68).

Предупреждения: Клаван (48), Фирмино (73).

«Мидлсбро» – «Бернли» - 0:0

«Мидлсбро» – Вальдес, Айяла, Гибсон, Барраган, Эспиноса (Бэмфорд, 83), Лидбиттер, Даунинг, Форшоу, Клейтон, Стуани (Негредо, 58), Жестед (Траоре, 69).
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Хендрик, Бартон, Брэйди, Барнс (Тарковски, 90), Грэй (Воукс, 62).

Предупреждения: Уорд (45), Барнс (48), Кин (85).

«Манчестер Сити» – «Халл» - 3:1
Голы:  1:0 – 31, автогол Аль-Мухаммади,  2:0 – 48 Агуэро,  3:0 – 64 Делф,  3:1 – 85 Раноккия.

«Манчестер Сити» – Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Навас, Туре (Фернандо, 74), Делф, Сильва (Ихеаначо, 73), Стерлинг, Сане (Нолито, 66), Агуэро.
«Халл» – Якупович, Доусон, Раноккия, Робертсон, Ндиайе, Эвандро (Эрнандес, 58), Аль-Мухаммади, Клукас (Хенриксен, 58), Маркович, Гросицки, Ньяссе (Мэлоуни, 82).

Предупреждения: Эвандро (28), Ндиайе (69).

«Вест Бромвич» – «Саутгемптон» - 0:1
Гол:  0:1 – 25 Класи.

«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи (Брант, 53), Ньом, Доусон, Эванс, Ливермор, Флетчер (Робсон-Кану, 66), Моррисон, Филлипс (Макклейн, 62), Шадли, Рондон.
«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Класи (Рид, 85), Хейбьерг, Тадич, Уорд-Проуз (Маккуин, 71), Редмонд (Симс, 71), Лонг.

Предупреждения: Эванс (36), Филлипс (49), Соареш (76), Форстер (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.