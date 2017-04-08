Манчестер Сити разбирается с Халл Сити, Ливерпуль обыграл Сток Сити

«Вест Хэм» – «Суонси» - 1:0
Гол: 1:0 – 44 Куяте.
«Вест Хэм» – Рэндолф, Фонте, Масуаку, Байрэм, Коллинз, Лансини, Антонио (Кальери, 40), Снодграсс (Фегули, 71), Куяте, Айю (Фернандеш, 86), Нобл.
«Суонси» – Фабианьски, Моусон, Ольссон, Нотон, Фернандес, Кэрролл (Льоренте, 46), Корк (Монтеро, 65), Сигурдссон, Фер, Раутледж (Нарсинх, 46), Айю.
Предупреждения: Нобл (38), Куяте (45), Лансини (57), Фернандес (77), Айю (81), Рэндолф (90).
«Сток Сити» – «Ливерпуль» - 1:2
Голы: 1:0 – 44 Уолтерс, 1:1 – 70 Коутиньо, 1:2 – 72 Фирмино.
«Сток Сити» – Грант, Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Мартинс Инди, Аллен (Адам, 27; Собхи, 81), Шакири, Арнаутович, Джонсон, Уолтерс (Уэлан, 68), Берахино.
«Ливерпуль» – Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Александер-Арнолд (Коутиньо, 46), Вудберн (Фирмино, 46), Ориги (Старридж, 68).
Предупреждения: Клаван (48), Фирмино (73).
«Мидлсбро» – «Бернли» - 0:0
«Мидлсбро» – Вальдес, Айяла, Гибсон, Барраган, Эспиноса (Бэмфорд, 83), Лидбиттер, Даунинг, Форшоу, Клейтон, Стуани (Негредо, 58), Жестед (Траоре, 69).
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Хендрик, Бартон, Брэйди, Барнс (Тарковски, 90), Грэй (Воукс, 62).
Предупреждения: Уорд (45), Барнс (48), Кин (85).
«Манчестер Сити» – «Халл» - 3:1
Голы: 1:0 – 31, автогол Аль-Мухаммади, 2:0 – 48 Агуэро, 3:0 – 64 Делф, 3:1 – 85 Раноккия.
«Манчестер Сити» – Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Навас, Туре (Фернандо, 74), Делф, Сильва (Ихеаначо, 73), Стерлинг, Сане (Нолито, 66), Агуэро.
«Халл» – Якупович, Доусон, Раноккия, Робертсон, Ндиайе, Эвандро (Эрнандес, 58), Аль-Мухаммади, Клукас (Хенриксен, 58), Маркович, Гросицки, Ньяссе (Мэлоуни, 82).
Предупреждения: Эвандро (28), Ндиайе (69).
«Вест Бромвич» – «Саутгемптон» - 0:1
Гол: 0:1 – 25 Класи.
«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи (Брант, 53), Ньом, Доусон, Эванс, Ливермор, Флетчер (Робсон-Кану, 66), Моррисон, Филлипс (Макклейн, 62), Шадли, Рондон.
«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Класи (Рид, 85), Хейбьерг, Тадич, Уорд-Проуз (Маккуин, 71), Редмонд (Симс, 71), Лонг.
Предупреждения: Эванс (36), Филлипс (49), Соареш (76), Форстер (90).
Источник — Sport.ua
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