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24-й тур
Сталь Каменское
2:0
Волынь
08.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «Сумели совладать с эмоциями»

«Сталь» - «Волынь» - 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера каменского клуба

  • 08.04.2017 19:02
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pfcstal.com
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- Почему сегодня так долго не удавалось распечатать ворота соперника?

- Понимаете, мяч можно забить и на 1-й, и на 10-й, и на 20-й секунде матча, а можно забить за секунду до окончания игры. Сегодня в конце первого тайма я слышал, как судья в конце отсчитывал 15, 10, 5…и мы за последние пять секунд успели провести атаку, и Васин если бы там отдал пас, то мы бы уже в первом тайме забили бы в ворота соперника. Игра складывается из всех 93-х-94-х минут и никто ведь не знает, когда ты сумеешь забить мы можем только предполагать. Забить можно в любое время.

- Почему сегодня, на ваш взгляд, у команды не проходил последний пас?

- Тут несколько причин. Первое, это слишком медленное поле, она пока весеннее, и если бы был дождь, то было бы по нему легче играть. А второе, это эмоциональность и заряженность на победу. Поэтому немного не хватало хладнокровия в конечной фазе атаки. В конечном итоге мы сумели совладать с эмоциями. Мы за последние 15 минут, наверное, столько провели атак, сколько за весь матч не провели. 

Источник — ФК Сталь Каменское

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