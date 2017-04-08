Ильичевец обыграл Сумы, Колос победил Авангард

«Горняк-Спорт» - «Буковина» - 0:0
«Горняк-Спорт»: Ситников, Павлик (Ченбай 71), Панасенко (Кравчук 86), Сахневич (Голядинец 74), Цапий, Дячук, Шевчук, Моисеенко, Корольков, Курелех, Носарев
«Буковина»: Мозиль, Бойчук, Чеботарев (Илюк 46), Савчук, Клак (Мироненко 74), Керчу (Снижко 79), Гуськов, Темеривский, Найко, Покотилюк, Терехов
Предупреждения: Моисеенко 64
«Арсенал-Киев» - «Черкасский Днепр» - 0:0
«Арсенал-Киев»: Ситало, Зозуля, Турчанов, Насими, Семчук (Пилипенко 65), Али Кизилатеш, Батальский, Домбровский (Матвеев 74), Семенюк, Костюченко, Майданевич
«Черкасский Днепр»: Кучинский, Качур (Ямполь 89), Скепский (Сторчоус 58), Маик, Шопин, Синегуб (Крамар 85), Тарасенко, Бушман, Цыбульник, Гончаренко, Бурлин
«Авангард» Кр - «Колос» К - 0:1
Голы: Матвеев 2
«Авангард»: Денчук, Ермаков, Иващенко (Тимофеенко 46), Даудов, Собко (Агапов 58), Швец (Демченко 83), Воробей, Ульянов, Лобов, Полюлях, Евдокимов
«Колос»: Яшков, Гаврилюк, Поздеев, Сивка (Чегурко 74), Зуевич, Коропецкий (Коровиков 78), Гавриш, Бондаренко, Семенко, Матвеев, Шевченко
Предупреждения: Воробей 17 - Сивка 34, Семенко 43
Удаления: Семенко 69
«Сумы» - «Ильичевец» - 0:2
Голы: Фомин 81, Фомин 84
«Сумы»: Штанько, Олейник (Коновалов 73), Недоля, Яровенко, Игнатенко, Жук, Суходуб, Душин, Муховиков (Сантрапинских 68), Иванов, Стеценко
«Ильичевец»: Худжамов, Цюпа, Мигунов (Рудыка 67), Фомин, Вакуленко, Кожанов (Буй 90), Насонов, Яворский, Мишнев (Тищенко 87), Кольцов, Кисиль
Предупреждения: Олейник 48, Жук 87 - Насонов 48, Фомин 75
«Десна» - «Тернополь» 2:0
Голы: Мельник 13, Арвеладзе 27
«Десна»: Махновский, Мельник, Максименко, Чепурненко, Арвеладзе (Галенков 90+2), Картушов, Мостовой, Лысенко, Фаворов, Черноморец, Коваленко (Кириенко 69).
«Тернополь»: Воробей, Бабич, Курило, Дацюк, Полянчук, Богданов, Вонс, Кривой (Дори 70), Кухарский, Захаркив, Червонецкий (Дульзон 56).
Источник — Sport.ua
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