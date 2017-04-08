Менхенгладбах вырывает победу у Кельна, Шальке громит Вольфсбург

«Фрайбург» – «Майнц» - 1:0
Гол: 1:0 – 70 Петерсен.
«Фрайбург» – Шволов, Кемпф, Кюблер, Игньовски, Сеюнджю, Шустер, Абраши, Франтц (Петерсен, 69), Грифо (Гюнтер, 90), Хаберер (Булут, 84), Нидерлехнер.
«Майнц» – Хут, Белль, Бросински, Хак, Рамальо (Фрай, 59), Латца, Озтуналы (Хольтманн, 82), Де Бласис (Кркич, 82), Донати, Муто, Кордоба.
Предупреждения: Белль (39), Рамальо (59), Латца (89).
«РБ Лейпциг» – «Байер» - 1:0
Гол: 1:0 – 90 Поульсен.
«РБ Лейпциг» – Гулачи, Бернардо, Орбан, Комппер, Берк (Поульсен, 73), Демме, Ильзанкер, Забитцер, Кейта, Форсберг (Кайзер, 90), Вернер (Упамекано, 90).
«Байер» – Лено, Едвай, Венделл (Хенрихс, 69), Хильберт, Топрак, Кампль, Баумгартлингер, Хавертц, Бельараби (Бэйли, 46), Брандт (Кисслинг, 87), Фолланд.
Предупреждения: Орбан (4), Венделл (58).
Удаление: Орбан (88).
«Кельн» – «Боруссия» М - 2:3
Голы: 0:1 – 13 Вестергор, 1:1 – 18 Клеменс, 1:2 – 55 Траоре, 2:2 – 58 Модест, 2:3 – 80 Штиндль.
«Кельн» – Хорн, Соренсен, Хектор, Клюнтер, Хайнц, Клеменс (Марох, 72), Рауш (Осако, 46), Йойич, Леманн, Хегер (Цоллер, 84), Модест.
«Боруссия» М – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн (Дрмич, 75), Штробль, Дауд, Азар, Штиндль (Бенеш, 90), Раффаэл (Траоре, 54).
Предупреждения: Хайнц (56), Дауд (58), Клюнтер (82), Азар (89).
«Шальке» – «Вольфсбург» - 4:1
Голы: 1:0 – 6 Бургшталлер, 2:0 – 23 Горетцка, 3:0 – 48 Калиджури, 4:0 – 77 Бургшталлер, 4:1 – 79, пенальти Гомес.
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац (Коке, 71), Керер, Настасич, Горетцка, Бенталеб, Майер, Калиджури, Бургшталлер (Хунтелар, 85), Шупо-Мотинг (Шопф, 66).
«Вольфсбург» – Кастельс, Кнохе, Хорн, Юнг (Блашчиковски, 46), Гилавоги, Базур, Луис Густаво, Арнольд, Дидави (Виейринья, 74), Малли, Гомес (Майораль, 80).
Предупреждения: Арнольд (2), Настасич (58), Базур (86).
«Гамбург» – «Хоффенхайм» - 2:1
Голы: 1:0 – 25 Хунт, 1:1 – 35, пенальти Крамарич, 2:1 – 75 Хунт.
«Гамбург» – Матения, Маврай, Пападопулос, Остжолек, Сакаи, Холтби, Уолас, Костич (Грегорич, 81), Хунт (Яничич, 90), Дикмайер, Вуд (Ласогга, 85).
«Хоффенхайм» – Бауманн, Хюбнер, Зюле, Бичакчич (Ут, 78), Руди (Амири, 46), Цубер, Швеглер, Фогт, Террацино (Рупп, 61), Крамарич, Вагнер.
Предупреждения: Руди (32), Крамарич (36), Костич (40), Уолас (51), Цубер (62), Пападопулос (68), Дикмайер (82), Хюбнер (82).
Источник — Sport.ua
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