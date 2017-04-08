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Терек побеждает тульский Арсенал

Хозяева уверено обыгрывают соперника

  • 08.04.2017 18:31
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«Терек» – «Арсенал» Тула - 3:1
Голы:  1:0 – 5 Митришев,  2:0 – 20 Митришев,  2:1 – 77, пенальти Расич,  3:1 – 90 Бериша.

«Терек» – Городов, Семенов, Плиев, Анхель, Дьомбер, Пирис, Кузяев, Грозав (Оздоев, 65), Уциев, Митришев (Бериша, 75), Балай (Мбенг, 71).
«Арсенал» Тула – Габулов, Иванов (Буранов, 46), Беляев, Сунзу, Комбаров, Власов (Вергара, 46), Горбатенко (Шевченко, 86), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

Предупреждения: Думбия (57), Боурчану (66), Дьомбер (76).

Источник — Sport.ua

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